Home > उत्तर प्रदेश > New Year 2026: नए साल के जश्न पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिर लगाया ‘फतवा’ का पहरा, मुस्लिम युवाओं को दे दी ये हिदायत

New Year 2026: नए साल के जश्न पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिर लगाया ‘फतवा’ का पहरा, मुस्लिम युवाओं को दे दी ये हिदायत

New Year 2026 Celebration News: अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक फतवा जारी कर मुस्लिम युवक और युवतियों से नए साल के जश्न से दूर रहने की सलाह दी है. पिछले साल भी मौलाना ने फतवा जारी किया था.

By: Hasnain Alam | Published: December 29, 2025 7:53:29 PM IST

Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi
Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi


New Year 2026 Celebration: नए साल पर जश्न को लेकर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक फतवा जारी किया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में नए साल पर पार्टी का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए, अगर कोई मुस्लिम युवक और युवती ऐसा करता है और उसमें नाच, गाना-बजाना या दिखावा करता है, तो इस्लामिक विद्वान ऐसे आयोजनों का सख्त विरोध करेंगे.

You Might Be Interested In

इसके पहले भी साल 2024 में भी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी किया था, जिसमें नए साल के जश्न मनाने, नए साल की मुबारकबाद देने को भी गलत बताया गया था. इस फतवे में मुसलमान को नए साल के जश्न से बचने की  हिदायत दी गई थी.

नए साल के जश्न को अंग्रेज और ईसाइयों का बताया

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की ओर से जारी फतवा में नए साल के जश्न को अंग्रेज और ईसाइयों का त्योहार करार देते हुए इससे दूर रहने की सलाह दी गई थी. नए साल के जश्न में मुसलमानों को पटाखे फोड़ना, तालियां बजाने, नाच-गाना करने से यह कहते हुए मना किया गया था कि इन कामों को करने वाला हर एक मुसलमान गुनहगार माना जाएगा.

You Might Be Interested In

वहीं अब मौलाना रजवी ने एएनआई से बातचीत के दौरान यह भी कहा है कि केवल इस्लाम ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में भी नया साल जनवरी से नहीं मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नया साल मुहर्रम के महीने में शुरू होता है, जबकि हिंदू धर्म में नया साल चैत्र महीने से शुरू होता है.

‘जनवरी का महीना हिंदू-मुसलमानों के जश्न मनाने का नहीं’

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनवरी का महीना न तो हिंदुओं के जश्न मनाने का है और न ही मुस्लिमों के जश्न मनाने का है. ऐसे में उन्होंने पश्चिमी परंपराओं की नकल करके नए साल का जश्न मनाना इस्लाम विरोधी करार देते हुए इससे दूर ही रहने की सलाह दी है.

पिछले साल भी इसी समय मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी कर आज के मुस्लिम युवाओं से नए साल के जश्न से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन उसका कितना असर पड़ा था, ये किसी से छिपा नहीं है. इस बार के मौलाना के पहरे से नए साल के जश्न पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा.

(करुणा निधान पांडे की रिपोर्ट)

You Might Be Interested In
Tags: hinduMaulana Shahabuddin Razvi Barelvimuslimnew year 2026UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

न्यू ईयर पार्टी के लिए सेलेब्रिटी स्टाइल आइडियाज

December 29, 2025

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025
New Year 2026: नए साल के जश्न पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिर लगाया ‘फतवा’ का पहरा, मुस्लिम युवाओं को दे दी ये हिदायत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

New Year 2026: नए साल के जश्न पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिर लगाया ‘फतवा’ का पहरा, मुस्लिम युवाओं को दे दी ये हिदायत
New Year 2026: नए साल के जश्न पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिर लगाया ‘फतवा’ का पहरा, मुस्लिम युवाओं को दे दी ये हिदायत
New Year 2026: नए साल के जश्न पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिर लगाया ‘फतवा’ का पहरा, मुस्लिम युवाओं को दे दी ये हिदायत
New Year 2026: नए साल के जश्न पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिर लगाया ‘फतवा’ का पहरा, मुस्लिम युवाओं को दे दी ये हिदायत