NEET UG result 2026: नीट में UP के छात्रों का जलवा, राज्य से सबसे अधिक छात्र हुए क्वालिफाई; जानें किसने किया टॉप

NEET UG result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार को NEET UG 2026 के नतीजे घोषित किए, जिसमें 11.21 लाख कैंडिडेट्स ने देश भर में अंडरग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और इससे जुड़े कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया. आर्यन गुप्ता (पंजाब) और पंशुल बंसल (हरियाणा) ने मिलकर 720 में से सबसे ज़्यादा 715 स्कोर किए. उन्नीस कैंडिडेट्स ने 720 में से 700 से ज़्यादा स्कोर किया, जबकि 1,492 ने 650 या उससे ज़्यादा स्कोर किया. 10,160 कैंडिडेट्स ने 600 या उससे ज़्यादा स्कोर किया, और 90,780 ने 500 या उससे ज़्यादा स्कोर किया.

जो कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. NTA ने ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स, स्टेट टॉपर्स, कैटेगरी-वाइज टॉपर्स, क्वालिफाइंग कट-ऑफ और लैंग्वेज-वाइज पार्टिसिपेशन की लिस्ट भी जारी की है.

NTA की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि लगभग 2 मिलियन कैंडिडेट शामिल हुए, और 11.21 लाख क्वालिफाई हुए. देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कैंडिडेट ने 13 भाषाओं में हिस्सा लिया. क्वालिफाई करने वाले 58 परसेंट से ज़्यादा कैंडिडेट महिलाएं थीं. सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले ज़्यादातर कैंडिडेट 17 से 19 साल के बीच के थे.

उत्तर प्रदेश के छात्रों ने मारी बाजी

क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1.7 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए, जबकि लक्षद्वीप में 43 कैंडिडेट पास हुए.NTA ने कहा कि 17 स्टेट टॉपर्स ने 700 या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए, जबकि 26 स्टेट टॉपर्स ने 690 से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए.

138 कैंडिडेट ने 720 में से 690 से ज़्यादा नंबर हासिल किए.

93 परसेंट से ज़्यादा कैंडिडेट पहली बार NEET (UG) के लिए शामिल हुए.

99 परसेंट कैंडिडेट 17 से 19 साल के बीच के थे. कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइड कैंडिडेट:

• जनरल: 2.91 लाख

• OBC-NCL: 5.12 लाख

• SC: 1.59 लाख

• ST: 63,716

• Gen-EWS: 95,026

• PwBD: 3,666

• PwD: 303

NTA की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट में से 58 परसेंट से ज़्यादा छात्राएं थीं. छात्राएं, छात्रों की तुलना में ज़्यादा दर से क्वालिफाई हुईं.NTA ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के टॉपर के नाम भी जारी किए हैं.

पंजाब: आर्यन गुप्ता 715 मार्क्स

हरियाणा: पंशुल बंसल 715 मार्क्स

लद्दाख: जिग्मेट यांगचेन ल्हामो 530 मार्क्स

अंडमान और निकोबार आइलैंड्स: ध्रुव त्रिपाठी 606 मार्क्स

लक्षद्वीप: फहमीदा अनीस 573 मार्क्स

एजेंसी के मुताबिक, 17 स्टेट टॉपर्स ने 700 या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए, जबकि 26 स्टेट टॉपर्स ने 690 से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए.

13 भाषाओं में हुआ था एग्जाम

NEET (UG) 2026 13 भाषाओं में हुआ था: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश. प्रोविजनल आंसर की 25 जून, 2026 को पब्लिश हुई थी. चैलेंज विंडो 25 से 28 जून, 2026 तक खुली थी.

स्कैन की हुई OMR आंसर शीट और रिकॉर्ड किए गए जवाब कैंडिडेट्स को 13 से 15 जुलाई, 2026 तक दिखाए गए थे. फाइनल आंसर की 16 जुलाई, 2026 को पब्लिश हुई थी; रिजल्ट 16 जुलाई, 2026 को घोषित किया गया था.