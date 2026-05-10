‘एक जिला, एक व्यंजन’ में नवाबी बिरियानी को नहीं मिला जगह, सिर्फ शाकाहारी व्यंजनों को किया गया शामिल, हो रही आलोचना

लखनऊ के खान-पान की चर्चा में टुंडे और गलौटी कबाब या अवधी बिरयानी का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार की ‘एक जिला एक व्यंजन’ (ओडीओसी) पहल के तहत अधिसूचित पारंपरिक खाद्य पदार्थों की जिलावार सूची में ये प्रतिष्ठित व्यंजन शामिल नहीं हैं.

इस सूची में केवल शाकाहारी व्यंजन ही शामिल किए गए हैं. उदाहरण के लिए, लखनऊ को “रेवड़ी, चाट, मलाई मक्खन और आम के उत्पादों” के रूप में दर्शाया गया है. इस सूची में कबाब या बिरयानी शामिल नहीं हैं.

सूची में नॉनवेज पकवानों को नहीं मिली जगह

इस सूची में रामपुर के मटन कोरमा और सीख कबाब, बरेली के मशहूर मटन व्यंजन और अन्य जाने-माने मांसाहारी व्यंजन शामिल नहीं हैं. कुछ उल्लेख तो बिल्कुल ही अजीब हैं; जैसे कानपुर का ‘खाद्य तेल.’ बता दें कि बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच के माध्यम से क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई, ओडीओसी की पहल राज्य के 75 जिलों में से प्रत्येक के लिए विशिष्ट खाद्य पदार्थों का मानचित्रण करती है.

सिर्फ शाकाहारी व्यंजनों को शामिल करने की हो रही आलोचना

उत्तर प्रदेश की पाक कला से लंबे समय से जुड़े प्रतिष्ठित मांसाहारी व्यंजनों की अनुपस्थिति ने निश्चित रूप से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है. प्रसिद्ध खाद्य इतिहासकार पुष्पेश पंत ने पूर्णतः शाकाहारी ओडीओसी थाली को “अधूरा” कदम बताया. उन्होंने पीटीआई से कहा, “यह एक अधूरा कदम प्रतीत होता है जो कट्टरता को दर्शाता है. संक्षेप में, यह अज्ञानतापूर्ण बकवास है.” हालांकि, पंत ने स्पष्ट किया कि वे शाकाहारी भोजन की भी सराहना करते हैं. उन्होंने कहा, “मुझे सभी व्यंजन पसंद हैं. मैं बस इतना कह रहा हूं कि चयनात्मक भेदभाव क्यों किया जाए?”

सरकार क्या कहती है

सूची में मांसाहारी व्यंजनों को शामिल न किए जाने के बारे में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया , “यह जानबूझकर नहीं किया गया है. भविष्य में सिफारिश मिलने पर इन्हें शामिल किया जा सकता है. हमारा उद्देश्य किसी एक लोकप्रिय व्यंजन को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे व्यंजनों को बढ़ावा देना है जिनसे पैकेजिंग, बिक्री और प्रचार के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो.” उन्होंने आगे कहा कि यह एक लचीली सूची है जिसे जनमत और सुझावों के आधार पर अपडेट किया जा सकता है.