Nawabganj Snatching Case Solved: दिनदहाड़े झपटमारी का खुलासा, नवाबगंज पुलिस ने 3 शातिर आरोपी दबोचे; मोबाइल व बाइक बरामद

Nawabganj Snatching Case Solved: जनपद गोण्डा के नवाबगंज क्षेत्र में पुलिस ने झपटमारी की घटना का सफल खुलासा करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अहमद रजा अंसारी, साहिबे आलम और अब्दुल बली अंसारी के रूप में हुई है. पुलिस ने इन्हें दुल्लापुर क्रासिंग के पास से दबोचा.



पल्सर मोटरसाइकिल की बरामद

आरोपियों के कब्जे से झपटमारी में छीना गया वीवो कंपनी का मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है. बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल 2026 को पीड़ित जमील अहमद से दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल झपट लिया था.

खाते से निकाले 55 हजार रुपये

इतना ही नहीं, आरोपियों ने मोबाइल के जरिए उसके बैंक खाते से करीब 55 हजार रुपये भी निकाल लिए थे. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों तक पहुंच गई. फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है.

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