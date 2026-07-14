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कई महिलाओं से रहे संबंध… कौन थे देश के वो सीएम, जो पहले बने पापा; फिर की शादी?

Narayan Dutt Tiwari: उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कई रंगों से भरी है. इसके मुख्यमंत्रियों की कहानियां अलग-अलग तरह की पर्सनैलिटी से भरी हैं. हालांकि, कुछ सीएम ऐसे भी रहे हैं जो न सिर्फ अपने फैसलों के लिए बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की उन घटनाओं के लिए भी पहचाने गए हैं जिन्होंने पूरे राज्य और देश में सुर्खियां बटोरीं. ऐसा ही एक नाम है नारायण दत्त तिवारी.

By: Shristi S | Published: July 14, 2026 4:25:12 PM IST

कौन थे देश के वो सीएम, जो पहले बने पापा, फिर की शादी?
कौन थे देश के वो सीएम, जो पहले बने पापा, फिर की शादी?


Narayan Dutt Tiwari Biography: उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कई रंगों से भरी है. इसके मुख्यमंत्रियों की कहानियां अलग-अलग तरह की पर्सनैलिटी से भरी हैं. हालांकि, कुछ सीएम ऐसे भी रहे हैं जो न सिर्फ अपने फैसलों के लिए बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की उन घटनाओं के लिए भी पहचाने गए हैं जिन्होंने पूरे राज्य और देश में सुर्खियां बटोरीं. ऐसा ही एक नाम है नारायण दत्त तिवारी. 

आप में से कई लोग इस नाम से वाकिफ होंगे. हो सकता है आपको बाकी कहानी समझ में आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शायद इस दिलचस्प कहानी के बारे में पता न हो. तो, बिना समय बर्बाद किए, चलिए नारायण दत्त तिवारी की उस कहानी को जानते हैं, जो पूरे देश में चर्चा का विषय रही है.

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नारायण दत्त तिवारी कौन थे?

नारायण दत्त तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर, 1925 को नैनीताल जिले के बलूटी गांव में हुआ था. नारायण दत्त तिवारी अपने स्टूडेंट दिनों में ही पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे. उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा लिया और बाद में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर बने. वे तीन बार (1976-77, 1984-85, 1988-89) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2002-07 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे.

1986 से 1988 के बीच, वे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कैबिनेट में रहे, पहले विदेश मंत्री और फिर वित्त मंत्री. वे 2007 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहे. वे राजनीतिक हलकों में अपने विकास कार्यों और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते थे. लेकिन उनकी कहानी सिर्फ़ एक कहानी नहीं थी.

फिर एक विवाद ने तस्वीर बदल दी

उनके राजनीतिक करियर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2008 में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा. रोहित शेखर नाम के एक युवक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया कि नारायण दत्त तिवारी उसके जैविक पिता हैं. तिवारी ने शुरू में इस दावे को मानने से इनकार कर दिया.

हालांकि, जब मामला कोर्ट पहुंचा और लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, तो तिवारी आखिरकार मान गए. कोर्ट के आदेश पर नारायण दत्त तिवारी का DNA टेस्ट हुआ. 2012 में एक DNA रिपोर्ट से पता चला कि रोहित शेखर ही नारायण दत्त तिवारी के बायोलॉजिकल पिता थे. इसके बाद तिवारी ने सबके सामने रोहित शेखर को अपना बेटा माना. इस खबर की पूरे देश में खूब चर्चा हुई.

88 साल की उम्र में दूसरी शादी

DNA विवाद के बाद एक और खबर ने देश को चौंका दिया. मई 2014 में, 88 साल की उम्र में नारायण दत्त तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा से शादी की. शादी लखनऊ में एक सादे समारोह में हुई, लेकिन इसने पूरे देश का ध्यान खींचा. उज्ज्वला शर्मा को लंबे समय से तिवारी का करीबी माना जाता था. शादी के बाद, दोनों को अक्सर पब्लिक इवेंट्स में एक साथ देखा जाता था. तिवारी की पहली शादी 1954 में सुशीला नाम की महिला से हुई थी, लेकिन 1991 में उनकी पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद उज्ज्वला शर्मा उनकी ज़िंदगी में आईं.

पर्सनल लाइफ की चर्चा पॉलिटिक्स पर हावी हो जाती 

इसे इत्तेफाक माना जाए या विडंबना? एक ऐसा नेता जिसने अपनी पॉलिटिकल समझ से सालों तक सत्ता के गलियारों में अपना दबदबा बनाए रखा. उनकी ज़िंदगी का सबसे मशहूर चैप्टर उनकी पॉलिटिकल उपलब्धियां नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी थी.

एक अमिट छाप, फिर भी विवादों से घिरे

नारायण दत्त तिवारी को उत्तर प्रदेश के सबसे अनुभवी और ताकतवर मुख्यमंत्रियों में से एक माना जाता है. उनका कार्यकाल आज भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट और सही एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों के लिए एक मॉडल माना जाता है. हालांकि, उनकी पर्सनल ज़िंदगी से जुड़े विवाद इतने बड़े हो गए कि आज की पीढ़ी में कई लोग उन्हें उनके पॉलिटिकल काम से पहले इन विवादों के लिए याद करते हैं. सच तो यह है कि उनका पॉलिटिकल योगदान इन पर्सनल विवादों से कहीं ज़्यादा बड़ा और जरूरी था.

Tags: DNA TestNarayan Dutt Tiwariuttar pradesh
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