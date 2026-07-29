Home > उत्तर प्रदेश > Nanakdin Bhurji Death Mystery : गैर के फ्लैट के किचन में बन रही थी कॉफी, कुछ मिनट में ऐसा क्या हुआ; 7वीं मंजिल से गिरे भाजपा नेता

Nanakdin Bhurji Death Mystery : गैर के फ्लैट के किचन में बन रही थी कॉफी, कुछ मिनट में ऐसा क्या हुआ; 7वीं मंजिल से गिरे भाजपा नेता

Nanakdin Bhurji Death Mystery : पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी की संदिग्ध हालात में लालबाग के विधायक आवास से सातवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. यूपी पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांज कर रही है.

By: JP Yadav | Published: July 29, 2026 8:04:53 AM IST

Nanakdin Bhurji Death Mystery : गैर के फ्लैट के किचन में बन रही थी कॉफी, कुछ मिनट में ऐसा क्या हुआ; 7वीं मंजिल से गिरे भाजपा नेता
Nanakdin Bhurji Death Mystery : गैर के फ्लैट के किचन में बन रही थी कॉफी, कुछ मिनट में ऐसा क्या हुआ; 7वीं मंजिल से गिरे भाजपा नेता


उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा से जुड़े वरिष्ठ नेता नानकद्दीन भुर्जी की नए विधायक आवास की सातवीं मंजिल से गिरने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मामला भाजपा नेता से जुड़ा है, इसलिए लखनऊ पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. पूरी जांच के बाद ही मौत के सही कारण का खुलासा हो सकता है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच में तेजी आएगी.

यहां  पर बता दें कि वर्ष 2006 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे नानकद्दीन भुर्जी सोमवार (27 जुलाई, 2026) को अचानक 7वीं मंजिल से गिर गए. इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सिविल अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने एनडीटीवी को बताया कि नानकद्दीन भुर्जी को जब अस्पताल लाया गया तो उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. नानकद्दीन भुर्जी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था.  डॉ. जीपी गुप्ता कहा कि मौत के वास्तविक कारण और घटना की परिस्थितियों पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. 

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अचानक गिरे विधायक आवास की 7वीं मंजिल से 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को नानकद्दीन भुर्जी 357 बेल्थरा रोड से सुभासपा विधायक हंसू राम के विधायक आवास पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने विधायक के प्रतिनिधि से कॉफी बनाने/पिलाने के लिए कहा. बताया जा रहा है कि विधायक के प्रतिनिधि कॉफी लेकर वापस लौटा तो भुर्जी कमरे में नहीं मिले. वह इधर-उधर तलाशने लगे यहां तक कि बाथरूम में भी नहीं मिले तो कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मियों ने सूचना दी कि वह नीचे गिरे पड़े हैं. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस सभी एंगल से कर रही जांच

उधर, नानकद्दीन भुर्जी के रिश्तेदार अनुज ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी. ऐसे में उनकी अचानक हुई मौत से परिवार और समर्थकों में शोक के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं. इस पूरे मामले पर एडीसीपी सेंट्रल जितेंद्र दुबे का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हत्या है या फिर आत्महत्या? इस मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह हादसा था, आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.  ऐसे में पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. 

Tags: UP News
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