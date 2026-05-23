20 मिनट में पहुंच सकेंगे दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट, Namo Bharat Train का रूट फाइनल, सूरजपुर-दनकौर समेत यहां बनेंगे 12 स्टेशन

Namo Bharat Corridor in Delhi NCR: दिल्ली के बाद अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी नमो भारत ट्रेन दौड़ने वाली है. दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपस में जोड़ने के लिए नमो भारत का नया कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसके लिए रूट फाइनल कर दिया गया है. इसमें 11-12 स्टेशन बनाए जाएंगे. इसके जरिए दिल्ली से नोएडा के बीच हाईस्पीड सफर तय किया जाएगा. इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से नोएडा एययरपोर्ट के बीच सफर तय करने के लिए आपको घंटों बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे. आप 20 से 25 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे.

दिल्ली-नोएडा एयरपोर्ट के बीच घटेगा समय

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने इस कॉरिडोर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसके तैयार होने के बाद यात्रा दिल्ली और नोएडा एयरपोर्ट के बीच यात्रा का समय घट जाएगा. उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के बाद बताया कि दिल्ली को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) तैयार हो चुकी है. इसकी डीपीआर तैयार की जा चुकी है और सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी है.

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जुड़ेंगी ये जगह

उन्होंने बताया कि रैपिड रेल कॉरिडोर का रूट पास हो चुका है. ये दिल्ली के सराय काले खां से डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा सिटी सेंटर, एनएसईजेड, परी चौक होते हुए नॉलेज पार्क और यीडा सेक्टरों की तरफ से नोएडा एयरपोर्ट तक जाएगी. इसके जरिए दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की दूरी तय करने में केवल 20 से 25 मिनट का समय लगेगा. इस कॉरिडोर का इंटरकनेक्ट दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर से होगा.

डीपीआर में किया गया बदलाव

जेवर के दिल्ली-नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नमो भारत कॉरिडोर की डीपीआर 22 मई को यूपी सरकार से मंजूरी दे दी गई है. ये योजना एनसीआर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. इसे आखिरी मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेज दिया गया है. डीपीआर में कुछ बदलाव किया गया है. इसके बाद दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को हवाई अड्डे के टर्मिनल से जोड़ा जाएगा.