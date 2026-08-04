40 मिनट में कानपुर से लखनऊ, 90 मिनट में अयोध्या… यूपी में बनने जा रहा है 187 km का नमो भारत कॉरिडोर

UP Namo Bharat Rapid Rail: उत्तर प्रदेश में रीजनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने और तेज़ करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है. नमो भारत (Rapid Rail) ​​कॉरिडोर पर काम शुरू हो गया है, जो दिल्ली-NCR की तरह कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या को जोड़ेगा. इस प्रस्तावित 187 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है.

यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. प्रस्तावित हाई-स्पीड नमो भारत सर्विस कानपुर से लखनऊ की दूरी लगभग 40 मिनट में तय करेगी, जबकि कानपुर से अयोध्या का सफर सिर्फ 90 मिनट में पूरा होगा. इससे रोज़ाना आने-जाने वाले हज़ारों यात्रियों का समय बचेगा और आना-जाना आसान हो जाएगा.

LDA को DPR तैयार करने का काम सौंपा गया

डिविजनल कमिश्नर के. विजयेंद्र पांडियन के मुताबिक, रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम RITES संस्था ने शुरू कर दिया है. लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) को इस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम सौंपा गया है.

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, जिसकी लागत लगभग ₹32,000 करोड़ होगी. यह प्लान दो फेज़ में लागू किया जाएगा. पहले फेज़ में कानपुर के नयागंज से लखनऊ के अमौसी तक लगभग 67 किलोमीटर का सेक्शन बनाया जाएगा. दूसरे फेज़ में, कॉरिडोर को बाराबंकी होते हुए अयोध्या तक बढ़ाया जाएगा.

12 स्टेशन और लखनऊ इंटरचेंज हब बनेगा

पूरे 187 किलोमीटर के रूट पर कुल 12 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है. इससे बड़े शहरों और आस-पास के इलाकों को मॉडर्न और तेज़ रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. यह प्रोजेक्ट लखनऊ को पूरे नेटवर्क के लिए एक रीजनल इंटरचेंज हब के तौर पर स्थापित करेगा, जिससे यात्रियों को रेल, मेट्रो और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

धार्मिक टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन को फायदा होगा. इस कॉरिडोर के खुलने से कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या के बीच सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है. इसके अलावा, अयोध्या के लिए हाई-स्पीड रेल कनेक्शन से धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. राम मंदिर आने वाले भक्त कानपुर और लखनऊ से कम समय में अयोध्या पहुंच सकेंगे.