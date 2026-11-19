नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने उनके घर की कुर्की का आदेश जारी किया है. बताया जा रहा है कि 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है.

क्या है पूरा मामला?

कोर्ट के इस आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक गठबंधन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है. हालांकि, यह मामला साल 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद और मारपीट से जुड़ा है.

इस मामले में शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि शादी समारोह के दौरान हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी. शिकायत में जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था.

8 दिसंबर को होगी सुनवाई

इससे पहले अक्टूबर 2026 में भी मामले में गैर-जमानती वारंट जारी होने और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की बात सामने आई थी. अब कोर्ट ने घर की कुर्की का आदेश दिया है. चंद्रशेखर आजाद के वकील चांद आलम ने अदालत में आवेदन देकर अगली सुनवाई पर पेश होने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, उनकी गैरमौजूदगी के चलते कोर्ट ने संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी कर दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.

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