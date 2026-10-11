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UP Encounter: मुजफ्फरनगर रेप और धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 25 हजार के इनामी का किया एनकाउंटर

UP Muzaffarnagar Encounter: पुलिस के अनुसार, 6 जून 2026 को एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान हरियाणा के गुरुग्राम निवासी अजरू उर्फ अजरुद्दीन का नाम सामने आया. मामले में विवेचना के दौरान रेप, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और धर्म परिवर्तन कानून समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गई थीं.

By: Hasnain Alam | Last Updated: October 12, 2026 1:50:52 AM IST

मुजफ्फरनगर रेप केस
मुजफ्फरनगर रेप केस


UP Encounter News: मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति अभियान के तहत नई मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. नाबालिग से रेप और धर्म परिवर्तन के मामले में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है.

मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, 6 जून 2026 को एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान हरियाणा के गुरुग्राम निवासी अजरू उर्फ अजरुद्दीन का नाम सामने आया. मामले में विवेचना के दौरान रेप, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और धर्म परिवर्तन कानून समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गईं.

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किसी दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस के मुताबिक, 10 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी टीएस मान रजवाहे के पास किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में मौजूद है.

सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया

आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है. घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

Tags: UP News
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