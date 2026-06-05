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मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी बनी शादी का मंडप! प्रेमी जोड़े का हुआ परिवार की सहमति से विवाह

Unique Wedding in Police Station: मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी एक दिन के लिए शादी के मंडप में तबदील हो गई. जी हां, सही सुना आपने दरअसल शहर कोतवाली इलाके में आने वाली रोहाना पुलिस चौकी में एक जोड़े की शादी हुई.

By: Shristi S | Published: June 5, 2026 4:59:11 PM IST

मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी बनी शादी का मंडप
मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी बनी शादी का मंडप


Muzaffarnagar Police Station Wedding: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी एक दिन के लिए शादी के मंडप में तबदील हो गई. जी हां, सही सुना आपने दरअसल शहर कोतवाली इलाके में आने वाली रोहाना पुलिस चौकी में एक जोड़े की शादी हुई.

इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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प्रेमिका से मिलने गया था युवक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, छपार पुलिस स्टेशन इलाके के रामपुर तिराहा के रहने वाले रोहन (मुकेश के बेटे) का शहर कोतवाली इलाके के मलीरा गांव की प्रियंका (रामदास की बेटी) के साथ रिश्ता था. कल रात रोहन प्रियंका से मिलने उसके घर गया था. परिवार वालों और ग्रामीणों को उसके वहाँ होने का पता चला और उन्होंने उसे पकड़ लिया.

पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया

हालात बिगड़ने पर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस अधिकारियों ने रोहन को हिरासत में लिया और रोहाना पुलिस चौकी ले आए. इसके बाद, दोनों पक्षों के परिवारों को चौकी बुलाया गया. रोहाना चौकी के इंचार्ज मोहित कुमार ने दोनों परिवारों और जोड़े से अलग-अलग बात की. लंबी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि रोहन और प्रियंका दोनों बालिग हैं और साथ रहना चाहते हैं. फिर अधिकारी ने परिवारों के बीच सहमति बनाने का काम किया.

पुलिस चौकी में हुई शादी

आखिरकार, दोनों परिवार शादी के लिए राज़ी हो गए. इसके बाद रोहाना पुलिस चौकी के परिसर में ही शादी का इंतज़ाम किया गया. ग्रामीणों की मौजूदगी में रोहन और प्रियंका ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी की रस्में पूरी हुईं.

दोनों परिवारों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया. चौकी इंचार्ज मोहित कुमार ने बताया कि दोनों लोग बालिग थे और शादी परिवारों की पूरी सहमति से हुई; पुलिस ने बस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद की.

Tags: Muzaffarnagarunique weddinguttar pradesh
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