मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी बनी शादी का मंडप! प्रेमी जोड़े का हुआ परिवार की सहमति से विवाह

Muzaffarnagar Police Station Wedding: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी एक दिन के लिए शादी के मंडप में तबदील हो गई. जी हां, सही सुना आपने दरअसल शहर कोतवाली इलाके में आने वाली रोहाना पुलिस चौकी में एक जोड़े की शादी हुई.

इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

प्रेमिका से मिलने गया था युवक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, छपार पुलिस स्टेशन इलाके के रामपुर तिराहा के रहने वाले रोहन (मुकेश के बेटे) का शहर कोतवाली इलाके के मलीरा गांव की प्रियंका (रामदास की बेटी) के साथ रिश्ता था. कल रात रोहन प्रियंका से मिलने उसके घर गया था. परिवार वालों और ग्रामीणों को उसके वहाँ होने का पता चला और उन्होंने उसे पकड़ लिया.

पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया

हालात बिगड़ने पर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस अधिकारियों ने रोहन को हिरासत में लिया और रोहाना पुलिस चौकी ले आए. इसके बाद, दोनों पक्षों के परिवारों को चौकी बुलाया गया. रोहाना चौकी के इंचार्ज मोहित कुमार ने दोनों परिवारों और जोड़े से अलग-अलग बात की. लंबी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि रोहन और प्रियंका दोनों बालिग हैं और साथ रहना चाहते हैं. फिर अधिकारी ने परिवारों के बीच सहमति बनाने का काम किया.

UP- मुजफ्फरनगर की पुलिस चौकी में दरोगा जी ने प्रेमी जोड़े का ब्याह करा दिया. रोहन और प्रियंका पिछले दिनों अपने घर से भाग गए थे. घरवाले शादी के लिए राजी नहीं थे. मुकदमा लिखवाया तो पुलिस दोनों को पकड़कर लाई. दोनों साथ ही रहने पर आमादा थे. आखिरकार चौकी इंचार्ज ने दोनों के परिवारों… pic.twitter.com/JibnK60laS — Narendra Pratap (@hindipatrakar) June 4, 2026

पुलिस चौकी में हुई शादी

आखिरकार, दोनों परिवार शादी के लिए राज़ी हो गए. इसके बाद रोहाना पुलिस चौकी के परिसर में ही शादी का इंतज़ाम किया गया. ग्रामीणों की मौजूदगी में रोहन और प्रियंका ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी की रस्में पूरी हुईं.

दोनों परिवारों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया. चौकी इंचार्ज मोहित कुमार ने बताया कि दोनों लोग बालिग थे और शादी परिवारों की पूरी सहमति से हुई; पुलिस ने बस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद की.