Home > उत्तर प्रदेश > 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी महिला, अचानक पीछे से झपट पड़ा दरिंदा और कर दी घिनौनी हरकत; मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे दबोचा!

4:30 बजे मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी महिला, अचानक पीछे से झपट पड़ा दरिंदा और कर दी घिनौनी हरकत; मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे दबोचा!

Woman Attacked Morning Walk CCTV Footage: मुजफ्फरनगर के खतौली में मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला के साथ कथित छेड़छाड़ की कोशिश का CCTV फुटेज सामने आया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी भूरा उर्फ कामिल को गिरफ्तार किया.

By: Kajal Jain | Published: September 24, 2026 2:42:07 PM IST

UP Crime: 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी महिला, अचानक पीछे से झपट पड़ा दरिंदा और कर दी घिनौनी हरकत; मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे दबोचा!
UP Crime: 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी महिला, अचानक पीछे से झपट पड़ा दरिंदा और कर दी घिनौनी हरकत; मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे दबोचा!


Woman Attacked Morning Walk CCTV Footage: पिछले दिनों बिहार और ओडिशा से सामने आए सनसनीखेज मामलों के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मां-बहनें घरों के बाहर सुरक्षित नहीं है. ऐसा हम नहीं, वायरल वीडियो पर कमेंट करने वाली जनका का है. वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई है जिसने सुबह की सैर पर निकलने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. मुजफ्फरनगर जिले के खतौली कोतवाली क्षेत्र में 15 सितंबर की सुबह करीब साढ़े चार बजे एक महिला के साथ सरेराह दरिंदगी की कोशिश की गई. पीड़ित महिला रोज की तरह अपनी सुबह की वॉक (मॉर्निंग वॉक) पूरी करके जब अकेले अपने घर लौट रही थी, तो एक अज्ञात मनचला काफी देर से उसका पीछा कर रहा था. सूनी सड़क का फायदा उठाकर उस सिरफिरे ने पीछे से अचानक आकर महिला को दबोच लिया और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा. गनीमत यह रही कि महिला ने हिम्मत नहीं हारी और उसने तुरंत कड़ा विरोध करते हुए जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया. महिला की आवाज सुनकर और घबराकर आरोपी मौके से दुम दबाकर फरार हो गया. 

यह पूरी खौफनाक वारदात पास ही लगे एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने और जनता में गुस्सा भड़कने के बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और तुरंत मुकदमा दर्ज किया. खतौली की सर्किल ऑफिसर (सीओ) रुपाली रॉय के नेतृत्व में पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाकर छानबीन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी भूरा उर्फ कामिल को धर दबोचा.

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सुबह की सैर पर निकली महिला बनी टारगेट

मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में फिटनेस के लिए सुबह-सुबह वॉक पर निकलना एक महिला के लिए उस वक्त भयानक साबित हुआ, जब एक अज्ञात शख्स उसकी ताक में बैठा था. सुबह के करीब साढ़े चार बज रहे थे और सड़कें सूनी थीं. महिला जब अपनी वॉक पूरी करके अपने घर की तरफ लौट रही थी, तो एक शातिर मनचला अंधेरे और सूनेपन का फायदा उठाकर उसके पीछे लग गया. जब वह एक सुनसान गली से गुजर रही थी, तो उस शख्स ने अचानक पीछे से आकर उसे दबोच लिया और उसके साथ अवांछित हरकतें करने लगा.

सीसीटीवी में कैद हुई सिरफिरे की घिनौनी करतूत

इस पूरी घटना की सबसे बड़ी बात यह रही कि यह शर्मनाक हरकत पास ही लगे एक स्थानीय सुरक्षा कैमरे (सीसीटीवी) में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी पीछे से दौड़ते हुए आता है और महिला को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है. हालांकि, पीड़ित महिला ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत उसका विरोध किया और अपनी जान बचाने के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगी. महिला की चीख सुनकर आरोपी की हवा टाइट हो गई और वह उल्टे पैर मौके से भाग निकला.

सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा हड़कंप

यह घटना भले ही 15 सितंबर के आसपास की थी, लेकिन पुलिस तक यह मामला तब पहुंचा जब इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो के इंटरनेट पर आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और यूपी पुलिस को टैग कर आरोपी पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग की जाने लगी. सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव और जनता के आक्रोश को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले का कड़ा संज्ञान लिया और खतौली पुलिस को युद्ध स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए.

पुलिस की तेज कार्रवाई, भूरा उर्फ कामिल गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए खतौली सर्किल ऑफिसर रुपाली रॉय ने तुरंत स्पेशल पुलिस टीमों का गठन किया. आसपास के इलाकों के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया ताकि आरोपी के भागने के रूट और उसकी पहचान को पुख्ता किया जा सके. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी की पहचान कर ली और त्वरित कार्रवाई करते हुए भूरा उर्फ कामिल नाम के शख्स को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया. पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

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Tags: UP Crime
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