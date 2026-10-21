Muzaffarnagar: मां को ननिहाल छोड़ कर लौट रहा था विकास, अचानक मोबाइल में ऐसा क्या हुआ कि छिन गई जिंदगी?

Muzaffarnagar Mobile Battery Blast: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार 19 अक्टूबर 2026 की शाम एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने कुछ ही सेकंड में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. 40 साल के विकास अंताल अपनी मां को नानी के यहां छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे. रास्ते में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उनके मोबाइल से धमाका होने की बात सामने आई. धमाके के बाद बाइक चला रहे विकास का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर जा गिरे. गंभीर तौर से घायल विकास को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

मां को छोड़कर घर लौट रहे थे विकास

हादसा नगर कोतवाली इलाके में वहलना चौक के पास हुआ. रहमतपुर गांव निवासी विकास अंतल अपनी मां को माजरा गांव स्थित नानी के यहां छोड़ने गए थे. इसके बाद वह बाइक से वापस अपने गांव के लिए निकले थे.

बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक उसके मोबाइल फोन की बैटरी फट गई. धमाके से विकास डर गया और बाइक से उसका कंट्रोल खो गया. कुछ ही देर में बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

धमाके के बाद सड़क पर गिरने से विकास के सिर में चोट लगी

हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिसवालों ने घायल विकास को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलने पर उसके घरवाले उसे बेहतर इलाज की उम्मीद में आरोग्य अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पड़ोसी शैलेंद्र कुमार के मुताबिक, मोबाइल फोन की बैटरी फटने से विकास के सीने और हाथ में भी चोटें आईं. हादसे के दौरान उसका हेलमेट भी उतर गया. शक है कि सड़क पर गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई.

दो छोटे बच्चे पीछे छूट गए

विकास खाईखेड़ी में उत्तम शुगर मिल में टोकन मैन का काम करता था. पड़ोसियों के मुताबिक, वह सभी से मिलनसार था. उसके परिवार में उसके बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी, छह साल की बेटी और तीन साल का बेटा है. अचानक घटना ने परिवार का सहारा छीन लिया। दो छोटे बच्चों ने अपने पिता को खो दिया.

सांसद की पत्नी परिवार से मिलीं

हादसे की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय सांसद चंदन चौहान की पत्नी याशिका चौहान भी परिवार से मिलने पहुंचीं. उन्होंने विकास के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की, अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं और इस मुश्किल समय में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

पोस्टमार्टम जांच के बाद मौत का कारण साफ होगा

खालापार थाना इंचार्ज विजय सिंह के मुताबिक, पता चला है कि मोबाइल फोन की बैटरी फटने से बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया. गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने का शक है. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी.