UP Crime: नाले में मिली LLB छात्र की लाश, ग्राम प्रधान का था एक लौट बेटा; बॉडी की हालत देख टूट पड़ा बाप

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. दरअसल, बुधवार शाम को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए 18 साल के LLB स्टूडेंट रोहन राठी की खून से सनी लाश गांव के बाहर नाले में मिली. इतना ही नहीं, बताया गया है कि रोहन हरेटी गांव के मौजूदा ग्राम प्रधान विवेक राठी का इकलौता बेटा था.

गांव में मचा हड़कंप

जैसे ही इस बात की जानकारी गांव वालों को मिली वैसे ही पूरे इलाके में हंगामा मच गया. बता दें कि शरीर पर मिली गंभीर चोटों से शक है कि बदमाशों ने उसे लाठियों से बुरी तरह पीटा है. वारदात के फ़ौरन बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके का मुआयना किया और हत्यारों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) समेत तीन स्पेशल पुलिस टीमें बनाईं. इस घटना से न सिर्फ परिवार गमगीन है, बल्कि राजनीतिक हलकों और स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा है.

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बर्थडे पार्टी से था गायब

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राम प्रधान विवेक राठी का 18 साल का बेटा रोहन राठी LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था. वो बुधवार शाम को घर से दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था. जब रोहन देर रात तक वापस नहीं लौटा तो घरवालों ने उसे ढूंढना शुरू किया. गुरुवार सुबह-सुबह किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने नाले में एक युवक की लाश पड़ी देखी. गांववालों ने तुरंत ग्राम प्रधान विवेक राठी को बताया. मौके पर पहुंचने पर युवक का चेहरा साफ किया गया और उसकी पहचान रोहन के रूप में हुई. अपने इकलौते बेटे की लाश देखकर परिवार में कोहराम मच गया.

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