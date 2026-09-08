Judge Ravi Kumar Diwakar: कायर जज कहलाने से बेहतर मौत पसंद… 23 दोषियों को फांसी सुना चुके रवि कुमार दिवाकर ने क्यों कही ये बात?

Judge Ravi Kumar Diwakar Statement: मैं कायर जज कहलाने के बजाय मौत पसंद करूंगा… उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर का यह बयान अब चर्चा में है. पिछले कुछ महीनों में 23 दोषियों को मौत की सजा सुना चुके दिवाकर ने कहा कि उन्हें माफिया, गैंगस्टर और अपराधियों से धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके कोर्ट से करीब 100 आपराधिक मामलों को दूसरी अदालत में ट्रासंफर किया गया, ताकि अपराधियों को फायदा पहुंचाया जा सके.

अपराधियों के डर से काम किया तो भरोसा खत्म हो जाएगा

जज दिवाकर ने अपने फैसले में कहा कि उनके माता-पिता ने उन्हें भगवान से डरना सिखाया है, किसी और से नहीं. उन्होंने कहा कि अगर कोई जज अपराधियों के डर से अपनी न्यायिक जिम्मेदारी निभाएगा तो लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं कायर जज कहलाने के बजाय मौत पसंद करूंगा. दिवाकर ने कहा कि जब तक वह अपने सिद्धांतों पर चल सकते हैं, तब तक न्यायिक सेवा में काम करते रहेंगे. जज ने यह भी कहा कि उन्हें माफिया और अपराधियों से धमकियां मिल रही थीं. पता चला है कि दिवाकर ने सीनियर अधिकारियों से सुरक्षा मांगी है, और आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर में उनका सिक्योरिटी कवर कम कर दिया गया है.

चार महीने में 11 मामलों में 23 मौत की सजाएं

सरकारी वकील कुलदीप कुमार के मुताबिक, सोमवार के फैसले के साथ जज दिवाकर की अदालत ने पिछले चार महीनों में 11 मामलों में 23 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. इनमें वकील, होमगार्ड और किसान की हत्या के अलावा हाईवे पर लूट के दौरान हत्या जैसे मामले भी शामिल हैं. सोमवार को जिस मामले में सजा सुनाई गई, उसमें 23 साल की महिला की दहेज के लिए हत्या की गई थी.

आरोप के मुताबिक, 23 जुलाई 2018 को उसके पति नदीम ने उसे आग लगा दी थी. गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मौत से पहले दर्ज बयान में महिला ने नदीम पर आग लगाने का आरोप लगाया था.

11 गवाह मुकर गए, फिर भी दोषसिद्धि

सरकारी वकील के अनुसार, ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के सभी 11 गवाह अपने बयान से मुकर गए. इसके बावजूद कोर्ट ने मृतका के मृत्यु-पूर्व बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और मौत की सजा के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अगस्त की शुरुआत में, दिवाकर के सामने पेंडिंग करीब 100 मर्डर केस एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज वीरेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए थे. यह ट्रांसफर वकीलों और केस करने वालों के बीच इस डर के बीच हुआ कि कहीं फास्ट-ट्रैक कोर्ट मौत की सज़ा न दे दे.

पहले भी सुर्खियों में रहे हैं दिवाकर

दिवाकर 2009 में सिविल जज के तौर पर उत्तर प्रदेश ज्यूडिशियल सर्विस में शामिल हुए थे और उन्होंने सुल्तानपुर, बदायूं, वाराणसी और बरेली समेत कई जिलों में काम किया है. वह नवंबर 2025 से मुजफ्फरनगर में पोस्टेड हैं. उन्होंने पहली बार 2022 में वाराणसी में सिविल जज के तौर पर देश का ध्यान खींचा, जब उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का वीडियोग्राफिक सर्वे करने का ऑर्डर दिया था. बाद में उन्होंने बताया कि ऑर्डर के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां और इंटरनेशनल नंबरों से गलत इरादे वाले कॉल आए.

मार्च 2024 में, दिवाकर ने 2010 के बरेली दंगों से जुड़े एक ऑर्डर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्लेटो के फिलॉसफर किंग का उदाहरण बताने के बाद फिर से सुर्खियां बटोरीं. इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन टिप्पणियों को हटा दिया.