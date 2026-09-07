UP Crime: जन्मोत्सव की रात ‘राधा’ बनकर मंदिर जा रही थी नाबालिग, रास्ते में आ गए 3 दरिंदे… सुनसान घर में खींचकर किया घिनौना कांड!

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां जन्मोत्सव की खुशियों और रोशनी के बीच एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया. मामला छपार थाना क्षेत्र का है, जहां 4 सितंबर की रात यह बच्ची अपने घर से पास के ही मंदिर में दर्शन करने के लिए निकली थी. लेकिन रास्ते में ही तीन मनचलों ने उसकी राह रोक ली और जबरन उसे अगवा कर अपने साथ खींच ले गए. आरोप है कि आरोपी उसे गांव में ही एक सूने घर में ले गए, जहां मुख्य आरोपी समीर ने खौफनाक कांड को अंजाम दिया. जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिवार वालों की सांसे अटक गईं और उन्होंने खोजबीन शुरू की. तलाश करते-करते परिवार जब आरोपियों के घर पहुंचा, तो उनकी बेटी वहां सहमी हुई हालत में मिली. बच्ची ने रोते हुए घर वालों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी समीर को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जबकि बाकी दो साथियों वलीन और सलमान की तलाश जोर-शोर से जारी है.

जन्मोत्सव की रात कैसे हुआवानों जैसा कांड?

त्योहार की रात जब पूरा शहर रोशनी में जगमगाया हुआ था और लोग जश्न में डूबे थे, तब इन दरिंदों ने इस खौफनाक साजिश को रचा. बच्ची के मंदिर जाने के रास्ते पर सन्नाटे का फायदा उठाकर तीनों युवकों ने उसे जबरन दबोच लिया. भीड़भाड़ और त्योहार की रौनक के बीच इस तरह की वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और त्यौहार की खुशियां चंद लम्हों में मातम और डर में बदल गईं.

मुजफ्फरनगर में समीर, वलीन, सलमान, ने मंदिर से लौट रही नाबालिक “हिन्दू बच्ची” को उठा लिया। लापता नाबालिग बच्ची “मुस्लिम युवक” के घर से बरामद हुयी है, पीड़ित परिवार की एनकाउंटर और घर पर बुलडोज़र चलाने की माँग। “आजम खां को गृहमंत्री बनाऊँगा” सुनते ही,

मुस्लिम पजामे से निकल आये… pic.twitter.com/W4AgURrZoa — Hindu Arun Yadav (@ArunKosli) September 7, 2026

गुस्से से उबले लोग, एनकाउंटर और बुलडोजर की उठी मांग

इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में जबरदस्त गुस्सा भड़क उठा है. सोशल मीडिया पर योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे गुहार लगाते हुए आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर करने और उनके घरों पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है. लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और हर कोई इन दरिंदों के लिए सबसे सख्त सजा की मांग कर रहा है.

उत्तरप्रदेश – मुजफ्फरनगर में 14 साल की नाबालिग लड़की जन्माष्टमी की रात श्री राधा बनकर मंदिर जा रही थी तब रास्ते में सलीम, सलमान और वालीन ने अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया आरोपी सलमान और वालीन को रेता नंगला के जंगल से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी… pic.twitter.com/t16relJD3G — Arvind Singh kushwaha (@ArvindKush001) September 7, 2026

मंत्री के पहुंचने से लेकर पुलिस की ताबड़तोड़ जांच तक

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल तुरंत पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. उन्होंने दुखी परिवार को ढांढस बंधाया और सरकार की तरफ से हरसंभव न्याय व कड़ी कार्रवाई का पूरा भरोसा दिलाया. पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और फरार चल रहे दोनों दोस्तों की कुंडली खंगालकर उन्हें भी पकड़ लिया गया है. आरोपी सलमान और वालीन को रेता नंगला के जंगल से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जवाबी फायरिंग में दोनों पूरी तरह से घायल हो गए उनके पास अवैध पिस्तौलें बरामद हुईं हैं मुख्य आरोपी समीर पहले से ही पुलिस की हिरासत में है.

ये भी पढ़ें:- सुभद्रा योजना के 5000 रुपयों के लिए हैवान बना पति, बेडरूम में बंद करके पत्नी को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, खुद भी…!