नौकरी जॉइन करने पहुंची शिक्षिका से कहा- पहले शारीरिक संबंध बनाओ, फिर होगी जॉइनिंग

Girls Inter College Teacher Harassment: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सरकारी सहायता प्राप्त गर्ल्स इंटर कॉलेज से महिला सुरक्षा और कार्यस्थल पर उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है. कॉलेज की नई नियुक्त शिक्षिका ने मैनेजर पर अभद्र व्यवहार करने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है. शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया. मामले के सामने आने के बाद कॉलेज की अन्य शिक्षिकाओं में भी नाराजगी और चिंता का माहौल है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है.

जॉइनिंग की औपचारिकताओं के दौरान लगा गंभीर आरोप

पुलिस के अनुसार, पीड़ित शिक्षिका की हाल ही में सरकारी सहायता प्राप्त गर्ल्स इंटर कॉलेज में नियुक्ति हुई थी. वह अपनी जॉइनिंग से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कॉलेज कार्यालय पहुंची थीं. आरोप है कि इसी दौरान कॉलेज के मैनेजर अरविंद कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला. शिक्षिका ने कथित तौर पर इसका विरोध किया और बाद में पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की.

शिकायत मिलते ही दर्ज हुई एफआईआर

पीड़ित शिक्षिका की तहरीर के आधार पर नई मंडी थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की और आरोपी मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

आरोपी मैनेजर अरविंद कुमार गिरफ्तार

मामले की जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने शनिवार को आरोपी मैनेजर अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सीओ ने की कार्रवाई की पुष्टि

इस मामले की पुष्टि सर्किल ऑफिसर (सीओ) सुनील कुमार ने भी की है. उन्होंने बताया कि शिक्षिका की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले के प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि सभी तथ्यों को सामने लाया जा सके.

साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे बढ़ेगी जांच

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की विस्तृत जांच जारी है. जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्र किया जाएगा और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद कॉलेज में बढ़ी चिंता

घटना सामने आने के बाद कॉलेज की अन्य शिक्षिकाओं में भी नाराजगी और असुरक्षा की भावना देखी जा रही है. इस मामले ने एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.