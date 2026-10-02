UP Girl Assault: पहले किया पीछा, फिर अकेला देख धक्का दे किया… मुजफ्फरनगर में कालेज जा रही छात्रा के साथ मनचले की दंबगई!

Muzaffarnagar Girl Student Harassment: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में कॉलेज जा रही एक छात्रा के साथ कथित छोड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. घटना से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. वीडियो में एक युवक छात्रा का पीछा करता और उसके साथ कथित तौर पर बदसलूकी करता दिखाई दे रहा है. आरोप है कि युवक ने छात्रा को धक्का देने के बाद उसका हाथ पकड़ा और थप्पड़ मार दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवक की पहचान शुरू कर दी है.

रास्ते में छात्रा का पीछा करने लगा युवक

बताया गया है कि घटना गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 8 बजे बुढ़ाना कस्बे के छोटे बाजार की है. छात्रा कॉलेज जाने के लिए निकली थी. उसके पीछे कुछ अन्य छात्राएं भी चल रही थीं. इसी दौरान काली शर्ट पहने एक युवक उसके पीछे चलने लगा. वीडियो में युवक और छात्रा गली से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं. कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद दोनों रुक जाते हैं. आरोप है कि इसी दौरान युवक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसे उसे धक्का दिया. छात्रा उससे बचने की कोशिश करती दिखाई देती है.

‘सरेराह छात्रा से मनचले ने की छेड़छाड़, थप्पड़ जड़ा’ मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात CCTV में कैंद हुई है. वीडियो में ब्लैक शर्ट पहने मनचला स्कूली छात्रा का पीछा करते हुए धक्का देकर एक गली में ले जाता है और छेड़छाड़ करता है. छात्रा विरोध करती है तो मनचला… pic.twitter.com/LYZ75GM9QU — Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) October 2, 2026

वीडियो में छात्रा युवक को अपने पास आने से रोकती नजर आती है. दोनों के बीच बहस होती दिखाई देती है. इसी दौरान युवक छात्रा का हाथ पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मार देता है. इसके बाद दोनों वहां से पैदल चले जाते हैं.

मामले पर पुलिस का क्या है कहना?

वीडियो शुक्रवार को सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया. पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की पहचान करने में जुटी है. मामले पर बुढ़ाना के कस्बा इंचार्ज ललित कसाना ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिली है. 2 अक्टूबर होने के कारण आज स्कूल बंद है. इसलिए शुक्रवार को जानकारी नहीं मिल पाई. वीडियो के आधार पर लड़के की पहचान की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.