Home > उत्तर प्रदेश > मुझे पता था वो फिर करेगा… अकेली बहू के साथ 2 साल से जबरन बनाता था ससुर संबंध; गुस्से में आकर महिला ने किया बड़ा कांड

मुझे पता था वो फिर करेगा… अकेली बहू के साथ 2 साल से जबरन बनाता था ससुर संबंध; गुस्से में आकर महिला ने किया बड़ा कांड

Muzaffarnagar Crime News: मुजफ्फरनगर में शुक्रवार दोपहर एक बहू ने अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट काट दिया. उसने आरोप लगाया कि उसका ससुर रोज उसके साथ रेप करता था. परेशान होकर उसने ब्लेड से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और फिर घर से निकल गई.

By: Shristi S | Published: July 17, 2026 10:14:49 PM IST

मुजफ्फरनगर में बहू के साथ 2 साल तक रेप करता रहा ससुर
मुजफ्फरनगर में बहू के साथ 2 साल तक रेप करता रहा ससुर


Bahu Rape Allegation on Sasur: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार दोपहर एक बहू ने अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट काट दिया. उसने आरोप लगाया कि उसका ससुर रोज उसके साथ रेप करता था. परेशान होकर उसने ब्लेड से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और फिर घर से निकल गई.

पड़ोसियों ने उसके ससुर को दर्द से चीखते देखा और पुलिस को खबर दी. पुलिस ने बुजुर्ग को इलाज के लिए सेंट्रल हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया. बहू ने पुलिस को बताया कि वह अपने ससुर से तंग आ चुकी थी. 

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना चंदहेरी रोड पर सफीपुर पट्टी इलाके में हुई. आरोपी ज़ाकिर के बेटे शहज़ाद की शादी सात साल पहले हुई थी. उसकी दो बेटियां हैं. वह दो साल से हरियाणा में रह रहा है और वहां रिक्शा चलाता है. ज़ाकिर की पत्नी गुज़र चुकी है. शहजाद की पहली बेटी पांच साल की और दूसरी छह साल की है. उसके ससुर मुज़फ़्फ़रनगर में टेम्पो चलाते हैं.

पति ने भी महिला की बातों को कर दिया था अनसुना

बहू ने पुलिस को बताया कि जब वह घर के काम कर रही होती थी, तब भी उसका ससुर उसे परेशान करता था. जब उसने अपने पति को इस बारे में बताया, तो उसने उस पर यकीन नहीं किया. आज, मैंने खुद अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट काट दिया. मुझे पता था कि वह ऐसा करेगा, इसलिए मैंने अपने पास ब्लेड रखा था.

पड़ोसियों ने किया बहू का समर्थन

पड़ोसियों का कहना है कि बहू ने सही किया. उन्हें इस बारे में पता नहीं था. बहू घर से बहुत कम निकलती थी. उसने कुछ महिलाओं को इस बारे में बताया था, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया.

CO गजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है. आरोपी महिला को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है. आगे की जांच चल रही है. सबूतों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ससुर का इलाज चल रहा है. महिला के पति को मामले की जानकारी दे दी गई है.

Tags: crimeMuzaffarnagaruttar pradesh
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