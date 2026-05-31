अवैध रिश्ता खत्म करने की साजिश में मां-बेटे की ले ली जान, अब 15 साल बाद कातिल को मिली फांसी की सजा

Muzaffarnagar Double Murder Case: यूपी के मुजफ्फरनगर में, दोहरे हत्याकांड से जुड़े एक मामले में अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई गई है. एक अवैध संबंध और महिला के साथ रहने की ज़िद के चलते, आरोपी ने एक मां और उसके बेटे की हत्या कर दी थी. यह मामला चरथावल कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सामने आया था.

मां और बेटे के शव चरथावल के जंगलों से बरामद किए गए थे. इस मामले ने 2011 में मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थीं. इस मामले को लेकर पिछले 15 सालों से कानूनी कार्यवाही चल रही थी. आखिरकार, अदालत ने आरोपी जिसकी पहचान रईस (उर्फ रहीस, उर्फ ​​ज़हूर हसन) के रूप में हुई है को दोषी ठहराया और अब उसे मौत की सज़ा सुनाई है. इसके अलावा, उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या है मामला?

2011 में बकरीद के दिन, ज़हूर हसन ने सलेमपुर से राजेश देवी और उसके छह साल के बेटे को एक टेम्पो में बिठाया. वहां से, आरोपी मां और बेटे को चरथावल में अलावलपुर मोड़ के पास एक गन्ने के खेत में ले गया. वहां पहुंचने पर, उसने राजेश को धमकाया. इसके बाद, जब उसने वहां से जाने की कोशिश की, तो राजेश देवी ने उसके साथ जाने की ज़िद की. राजेश ने जहूर का गला पकड़ लिया.

जवाब में, जहूर ने महिला और बच्चे दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. उन्हें बेहोश करने के बाद, उसने ईंट से कुचलकर उनकी हत्या कर दी. ज़हूर हसन ने दोनों शवों को झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. पुलिस जांच में पता चला कि जहूर का उस महिला के साथ एक अवैध प्रेम संबंध था. महिला उस पर साथ रहने का दबाव डाल रही थी, जबकि ज़हूर इस रिश्ते को खत्म करके उससे छुटकारा पाना चाहता था. यह अपराध आपसी झगड़े के कारण हुआ था.

7 नवंबर 2011 को राजेश देवी ने अपना घर छोड़ दिया

7 नवंबर, 2011 को राजेश देवी नाम की एक महिला ने यह कहकर अपना घर छोड़ दिया कि वह रुड़की जा रही है. वह मुजफ्फरनगर के सलेमपुर गांव के रहने वाले सुरेश की पत्नी थी. जब वे दोनों वापस नहीं लौटे, तो सुरेश ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद, पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी. 13 नवंबर, 2011 को चरथावल के जंगलों से एक महिला और एक बच्चे के क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए. परिवार के सदस्य 14 नवंबर, 2011 को पोस्टमॉर्टम केंद्र पहुंचे. शवों की पहचान राजेश देवी और उनके बेटे के रूप में हुई. इसके बाद, पुलिस ने गुमशुदगी के चल रहे मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दीं.

पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी. पूछताछ के दौरान, पुलिस ने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से सवाल-जवाब किए. इसके बाद, अपराध स्थल के आस-पास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई. जांच के दौरान, पुलिस ने रईस उर्फ ज़हूर हसन नाम के एक संदिग्ध की पहचान की; वह बरेली जिले के बिशारतगंज पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले परबहाउद्दीनपुर गांव का रहने वाला था. जांच से पता चला कि रईस और राजेश देवी के बीच अवैध संबंध थे.

एक महीने बाद गिरफ्तारी

जब पुलिस जांच के दौरान रईस का नाम सामने आया, तो सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. घटना के एक महीने से भी ज़्यादा समय बाद 11 दिसंबर, 2011 को आरोपी रईस (उर्फ ज़हूर) को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जेल भेज दिया. अपनी जांच पूरी करने के बाद, पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. ​​अदालत में मुकदमा लगभग 15 साल तक चला. सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए. आखिरकार, आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई गई.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सज़ा का एलान

मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट-ट्रैक कोर्ट-3), रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने रईस (उर्फ रहीस) जो मां और बेटे की हत्या का दोषी पाया गया था को फांसी की सज़ा सुनाई.