Muzaffarnagar Crime: मुठभेड़ में युवक की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार , गिरफ्तार आरोपी व उसके साथियों के खिलाफ युवक की पीट पीट कर हत्या का मुकदमा है दर्ज

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 19, 2025 21:27:42 IST

मुज़फ्फरनगर से धर्मेन्द्र कुमार की रिपोर्ट 
Muzaffarnagar Crime: उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हैं बताया कि 17 अगस्त 2025 की रात्रि को थानाक्षेत्र बुढाना के अन्तर्गत मौहल्ला पछाला पश्चिम कस्बा व थाना बुढाना निवासी मोनू मौहल्ला करबला रोड पर अपनी बहन के मकान की तलाश हेतु गया था जिसे वहां कुछ लोगों द्वारा चोर समझकर घेर लिया गया तथा उसे पीटा गया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा  उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक के परिजनों  की तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी सादिक पुत्र रियाज निवासी मौहल्ला करबला रोड कस्बा व थाना बुढाना, मुजफ्फऱनगर सहित 7 लोगों को  नामजद करते हुए अन्य 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या- 340/2025 धारा 191(2), 190,115(2), 103(1) बीएनएस व 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट दर्ज किया गया जिसमें अधिकारियों के निर्देश पर थाना बुढाना पर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था।

पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग 

जिसमें मंगलवार को थाना बुढ़ाना कोतवाली पुलिस बडौत की तरफ चेकिंग कर रही थी इसी दौरान आरोपी सादिक पुत्र रियाज पल्सर मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा चैकिंग हेतु रूकने का इशारा किया गया। मोटरसाईकिल सवार  चैकिंग हेतु नही रूका तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने लगा। तभी पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से युवक का मुख्य हत्यारोपी सादिक पुत्र रियाज निवासी मौहल्ला करबला रोड कस्बा व थाना बुढाना, मुजफ्फऱनगर को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल तमंचा वह कारतूस बरामद किया है।

