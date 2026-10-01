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Muzaffarnagar Crime: जिसे ‘जिगरी यार’ समझ रहा किसान, उसी ने 10 लाख देकर जंगल में करा दिया कांड, कोई सुराग नहीं था; फिर पत्नी के एक राज़ ने पलट दी पूरी कहानी!

Muzaffarnagar Crime: मुजफ्फरनगर के रतनपुरी में किसान प्रवीण उर्फ परविंदर की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी रेखा समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, प्रेम संबंध और 10 लाख रुपये की कथित सुपारी से जुड़ी साजिश का खुलासा हुआ.

By: Kajal Jain | Published: October 1, 2026 11:10:01 AM IST

जिसे 'जिगरी यार' समझ रहा किसान, उसी ने 10 लाख देकर जंगल में करा दिया कांड, कोई सुराग नहीं था; फिर पत्नी के एक राज़ ने पलट दी पूरी कहानी!
जिसे 'जिगरी यार' समझ रहा किसान, उसी ने 10 लाख देकर जंगल में करा दिया कांड, कोई सुराग नहीं था; फिर पत्नी के एक राज़ ने पलट दी पूरी कहानी!


Muzaffarnagar Crime: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक और पति अपनी पत्नी के गुप्त प्रेम प्रसंग की भेंट चढ़ गया. यह मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र से सामने आया है जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को आंबरपुर जंगल मौत के घाट उतार दिया. घटमा 27 सितंबर की है जहां 50-52 वर्षीय किसान प्रवीण उर्फ परविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआती सुरागों और पुलिस जांच में कुछ और ही तथ्य सामने आ रहे थे लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा, जिसने इस पूरे कत्लेआम की असल कहानी पलट कर रख दी. 

 प्रवीण की हत्या किसी बाहरी रंजिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसे उसकी अपनी पत्नी रेखा ने अपने प्रेमी विकास के साथ मिलकर एक सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम दिया था. पति को रास्ते से हटाने के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी डील तय की गई, जमीन बेचने का वादा किया गया और कर्ज के जाल में फंसे शूटर्स को पैसों का लालच देकर इस हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी गई. आइए जानते हैं कैसे एक पत्नी ने अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतारने का खौफनाक खेल रचा.

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क्या सच में मारपीट करता था शराबी पति? मामला कुछ और ही निकला

इस पूरी खौफनाक वारदात में सामने आया कि मृतक प्रवीण की पत्नी रेखा और विकास का अवैध प्रेम प्रसंग था. विकास पेशे से मिट्टी ढोने और ठेकेदारी का काम करता था, जिसके चलते उसका प्रवीण के घर पर आना-जाना था. पहले वह प्रवीण का दोस्त बना, लेकिन धीरे-धीरे उसकी नजदीकियां प्रवीण की पत्नी रेखा से बढ़ने लगीं और दोनों में प्यार हो गया. रेखा ने बाद में यह दलील दी कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था जिससे वह परेशान थी, लेकिन असलियत यह थी कि यह अवैध रिश्ता इतना गहरा चुका था कि दोनों ने मिलकर प्रवीण को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया था. प्यार में अंधी हो चुकी एक पत्नी ने अपने ही सुहाग को उजाड़ने का खौफनाक फैसला कर लिया था.

10 लाख रुपये में की थी डील, ऐसे खुली पोल

अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी पति प्रवीण को हटाने के लिए रेखा और विकास ने पैसों का बड़ा खेल खेला. योजना के मुताबिक, रेखा ने अपनी जमीन बेचकर 10 लाख रुपये जुटाने का वादा किया ताकि मर्डर की इस साजिश को आसानी से पूरा किया जा सके. इसके अलावा, इस खूनी खेल में राजा उर्फ काला और कल्याण सिंह को भी शामिल किया गया. राजा पर प्रवीण के करीब डेढ़ लाख रुपये का कर्ज था, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था. विकास ने इसी मजबूरी का फायदा उठाया और राजा तथा कल्याण सिंह को तीन-तीन लाख रुपये देने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया. इस तरह अवैध संबंधों की जिद और पैसों के लेन-देन के लालच ने मिलकर इस कत्ल की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी.

महज 60 घंटों के अंदर ऐसे बेकनाब हुए कातिल

तयशुदा साजिश के तहत 27 सितंबर को प्रवीण को किसी तरह बहला-फुसलाकर आंबरपुर जंगल में बुलाया गया. वहां घात लगाकर बैठे राजा और कल्याण सिंह ने प्रवीण को दो गोलियां मारकर मौत के नींद सुला दिया और मौके से फरार हो गए. हालांकि, इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री पर से पर्दा उठाने में पुलिस ने तेजी दिखाई और महज 60 घंटों के भीतर पूरी साजिश बेनकाब हो गई. पुलिस ने पत्नी रेखा, उसके प्रेमी विकास और दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार, कार, मोटरसाइकिल और विशेष तौर पर इस साजिश के लिए खरीदे गए मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया.

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Tags: UP Crime
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