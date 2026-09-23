Video: दौड़ा-दौड़ा आया मनचला युवक, मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला को पीछे से पकड़कर…सीसीटीवी में कैद हुई घटना

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला मॉर्निंग वॉक करके घर लौट रही थी. तभी एक युवक पीछे से आता है और उसे पकड़कर लेता है. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में लोगों में आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अब महिला अपने इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान भी सुरक्षित नहीं हैं.

महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. महिला ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 15 सितंबर, 2026 की है. जब वह सुबह करीब 4:36 बजे रोज की तरह घूमकर घर लौट रही थी. तबी एक अज्ञात व्यक्ति उसका पीछा करने लगा.

आरोपी ने महिला के साथ की छेड़छाड़

जब महिला वर्तमान प्रधान के घर के पास पहुंची तो पीछे से आए आरोपी ने महिला को पीछे से पकड़ लिया और छेड़छाड़ कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को धक्का भी दे दिया, जिसके वह गिरकर घायल हो गई. महिला के शोर मचाने के बाद आरोपी वहां से भागने लगा. पीड़िता ने उसका पीछा भी किया, लेकिन आरोपी फलावदा रोड पर कृष्ण मिरयाना स्टोर के पास से फरार हो गया.

हाल-ए-मुजफ्फरनगर! UP- मुजफ्फरनगर में मॉर्निंग वॉक से लौट रही एक महिला के पीछे एक अज्ञात दौड़ता हुआ आया और उसे पीछे से अपनी बांहों में भर लिया. वह महिला को भींचकर भाग गया. पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है. पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किये है. pic.twitter.com/rTQcqWnOIS — Narendra Pratap (@hindipatrakar) September 23, 2026







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पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर घटना की जांच और आरोपी की पहचान कर उस पर कार्रवाई करने की मांग की है. इस पूरे मामले पर उप निरीक्षक खुशबू का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. जल्द ही अज्ञात युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि इसलिए हर गली में घर वाले और प्रशासन को सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि हरकत बेहद गंभीर है, आरोपी की जल्द पहचान कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए.

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