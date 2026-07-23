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UP: 10 साल की छात्रा के साथ टीचर ने किया था ऐसा काम, मासूम ने लगा ली फांसी, मौत के बाद हड़कंप

Muzaffarnagar: आरोप है कि स्कूल टीचर सविता ने मृत स्टूडेंट पर अपने बैग से ₹10 चुराने का आरोप लगाया था. बताया जा रहा है कि टीचर ने इसकी शिकायत स्कूल टीचर राजीव से की, जिन्होंने फिर स्टूडेंट की स्कूल में पिटाई कर दी.

By: Divyanshi Singh | Published: July 23, 2026 6:47:39 PM IST

10 रुपये ने ली छात्रा की जान
10 रुपये ने ली छात्रा की जान


Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ₹10 चोरी के आरोप से परेशान 10 साल की क्लास 4 की स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस अब पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है. मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के पचेंडा कला गांव के एक प्राइमरी स्कूल की 10 साल की क्लास 4 की स्टूडेंट आयुषी का है, जिसने बुधवार (22 जुलाई) को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

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टीचर के बगीचे से ₹10 चुराने का आरोप 

आरोप है कि स्कूल टीचर सविता ने मृत स्टूडेंट पर अपने बैग से ₹10 चुराने का आरोप लगाया था. बताया जा रहा है कि टीचर ने इसकी शिकायत स्कूल टीचर राजीव से की, जिन्होंने फिर स्टूडेंट की स्कूल में पिटाई कर दी. आरोप यह भी है कि इस घटना से परेशान होकर छात्रा ने स्कूल से घर लौटने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अब पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 स्थानीय लोगों का बड़ा खुलासा 

मृतक छात्रा के पिता अशोक राजपूत ने आरोप लगाया कि स्कूल के एक टीचर ने उनकी बेटी पर ₹10 चोरी करने का आरोप लगाया और उसे बुरी तरह पीटा. उन्होंने कहा कि जब उन्हें स्कूल बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि वह शहर से बाहर हैं और अगले दिन लौटेंगे. बाद में, उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि उसे ₹10 टेबल के नीचे मिले थे और उसने चोरी नहीं की थी.

अशोक राजपूत का दावा है कि जब वह दोपहर करीब 2 बजे स्कूल पहुंचे, तो उन्होंने अपनी बेटी को फंदे से लटका हुआ पाया. दूसरे बच्चों और स्थानीय लोगों ने भी उन्हें बताया कि छात्रा को पीटा गया था. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वह अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं. CJP विरोध के बीच मायावती का अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कड़ा संदेश, एक शक्तिशाली राजनीतिक संदेश देता है

Tags: Muzaffarnagar
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