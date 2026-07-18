खूबसूरत बहू पर गंदी नजर रखता था ससुर, रात को करता था घिनौनी हरकत; मौका मिला तो कर डाला कांड!

Muzaffarnagar Crime: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ससुर अपनी बहू पर गंदी नजर रखता था. वो मौका पर बहू के साथ घिनौनी हरकतें किया करता था. इस बात से परेशान होकर बहू ने कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद आसपास इलाके में हंगामा हो गया. ससुर की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाना पड़ा और इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया. पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, तो पुलिस ने हमलावर बहू को गिरफ्तार कर लिया है.

ससुर के कारण परेशान रहती थी बहू

जानकारी के अनुसार, ससुर अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करता था. वो बहू पर गंदी नजर रखता था आए दिन अपनी बहू के साथ बुरा काम करता था. इसके कारण बहू काफी ज्यादा परेशान हो गई थी. बहू को जैसे ही मौका मिला, तो उसने अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया.

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खूबसूरत बहू के साथ गंदे काम करता था ससुर

मामला मुजफ्फरनगर के बुढाना कोतवाली क्षेत्र की सफीपुर पट्टी इलाके का बताया जा रहा है. यहां एक 23 वर्षीय महिला सैय्यदा ने अपने 67 वर्षीय ससुर जाकिर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि उसका ससुर रोजाना बहू से छेड़छाड़ करता था, जो उसे पसंद नहीं था. इसके कारण उसने ये कदम उठाया. उसने बताया कि उसका पति रिक्शा चलाता है और काम के सिलसिले में वो हरियाणा में रहता है. घर में सैय्यदा, उसके दो बच्चे और ससुर जाकिर रहता था. इसी बीच वो गलत हरकतें करने की भी कोशिश करता था.

ससुर पर धारदार हथियार से हमला

कई बार मना करने के बाद भी वो नहीं माना, तो मौका मिलते ही उसने धारदार ब्लेड से अपने ससुर जाकिर के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. इस हादसे में ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस ने आरोपी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया है.

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