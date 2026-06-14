Home > उत्तर प्रदेश > Muzaffarnagar: 5 युवकों ने युवती को दिया नशीला पदार्थ, फिर जंगल में ले जाकर की दरिंदगी, FIR दर्ज

Muzaffarnagar: 5 युवकों ने युवती को दिया नशीला पदार्थ, फिर जंगल में ले जाकर की दरिंदगी, FIR दर्ज

मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में एक युवक ने युवती को नशीला पदार्थ देकर जंगल में लेकर गया. वहां उसने अपने चार साथियों के साथ मिलकर युवती के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 14, 2026 4:16:05 PM IST

5 युवकों ने युवती को जंगल में ले जाकर की दरिंदगी
5 युवकों ने युवती को जंगल में ले जाकर की दरिंदगी


Uttar Pradesh News: मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता के घरवालों का कहना है कि आरोपी दूसरे समुदाय के थे और उन्होंने पांच आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR भी दर्ज कराई है. 

जानकारी के अनुसार पहले युवती को कोई नशीला पदार्थ सुंघाया गया और उसके बाद जंगल में ले जाकर 5 लोगों ने मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला 

जानकारी के अनुसार, पिछले शनिवार को पीड़िता किसी काम से खेत पर गई थी. जब वह देर शाम तक घर वापस नहीं आई तो परिजनों को चिंता होने लगी और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान जब घरवाले जंगल की तरफ पहुंचे तो पीड़िता वहां बदहवास हालत में मिली. परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. देर रात सीओ सदर विनय कुमार द्विवेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की गंभीरता को समझते हुए रातभर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संबंधित ठिकानों पर दबिश दी.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

सीओ सदर ने बताया कि अपराध के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और पुलिस प्रशासन पर भी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ गया है.

Tags: crime newsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कम कीमत में बड़ा फायदा! सिर्फ 189 रुपये में Jio...

June 14, 2026

कनिका मान के गोवा वेकेशन की तस्वीरें

June 14, 2026

शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म

June 14, 2026

बिना बाल काटे खत्म करें दोमुंहे बाल! जानिए आसान घरेलू...

June 14, 2026

Netflix की इन थ्रिलर सीरीज और फिल्मों को देखकर हो...

June 13, 2026

glowing और healthy स्किन के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स

June 13, 2026
Muzaffarnagar: 5 युवकों ने युवती को दिया नशीला पदार्थ, फिर जंगल में ले जाकर की दरिंदगी, FIR दर्ज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Muzaffarnagar: 5 युवकों ने युवती को दिया नशीला पदार्थ, फिर जंगल में ले जाकर की दरिंदगी, FIR दर्ज
Muzaffarnagar: 5 युवकों ने युवती को दिया नशीला पदार्थ, फिर जंगल में ले जाकर की दरिंदगी, FIR दर्ज
Muzaffarnagar: 5 युवकों ने युवती को दिया नशीला पदार्थ, फिर जंगल में ले जाकर की दरिंदगी, FIR दर्ज
Muzaffarnagar: 5 युवकों ने युवती को दिया नशीला पदार्थ, फिर जंगल में ले जाकर की दरिंदगी, FIR दर्ज