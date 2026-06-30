Yamuna Expressway पर भीषण सड़क हादसा: तड़के सुबह ट्रक से टकराई 65 मुसाफिरों से भरी बस, 4 की मौत; ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बचाई जिंदगियां!

Yamuna Expressway Bus Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर लगभग 65 यात्रियों को ले जा रही एक वोल्बो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. बताया जा रहा है कि गोला बस सर्विस की यात्री बस की पीछे से आ रहे की एक ट्रेलर ट्रक से अचानक टक्कर हो गई थी, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर लगभग सुबह 4 बजे राया पुलिस थाना क्षेत्र के दायरे में हुआ है जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

भीषण हादसे में उड़ गए परखच्चे

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई बस और ट्रेलर ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट पर चल रहा है जिसमें बस की हालत जर-जर नजर आ रही है. इस मंजर को देख यात्रियों में दहशत में आ गए. हालांकि बस में फंसे यात्रियों को तुरंत बचा लिया गया. पुलिस का अनुमान है कि दुर्घटना के पीछे वाहन की तेज गति या चालक की लापरवाही कारण हो सकती है, हालांकि सटीक कारण जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएंगे.

पुलिस कर रही मामले की जांच

मथुरा जिले के तहत आने वाले एरिया में भीषण दुर्घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्च पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), महावन सर्कल अधिकारी और राया पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, एचडीआरएफ और एग्निशमन सेवा की टीमें भी राहत-बचाव कार्यों में जुट गई.और हादसे के कारण बस में फंसे यात्रियों को बचाकर मथुरा जिला अस्पताल पहुंचाया जहां घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि कुछ यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है जबकि 19 गंभीर रूप से घायल लोग अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं.

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh | SP (Rural) Suresh Chandra Rawat says, “A road accident occurred on the Yamuna Expressway in Mathura district… A trailer was moving in the third lane. A Volvo bus carrying approximately 65 passengers collided from behind with a trailer due to… https://t.co/QturutmLVB pic.twitter.com/YmNsfxewtR — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 30, 2026

ग्रीन कॉरीडोर के जरिए बचाई जान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पताल तक एक ग्रीन कॉरीडोर बनाया गया था. लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई. बस में कुल 65 लोग सवाल थे जिसमें से 19 की हालत गंभीर है जबकी 35 यात्रियों को मामूली चोटें आईं है. मृतकों की पहचान करके उनके परिवार तक सूचना पहुंचाई जा रही है. हादसे के बाद काफी देर तक यातायात ठप्प रहा लेकिन पुलिस ने राहत-बचाव कार्य में तेजी दिखाते हुए पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया, फिर रास्ते की आवाजाही बहाल कर दी गई.

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