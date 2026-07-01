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नौशाद बंद कमरे में लड़कों के साथ बनाता था संबंध, गिड़गिड़ाते थे पीड़ित; एक रात पलट गया गेम; 1 महीने बाद खुला राज़

पुलिस की जांच में सामने आया कि नाबालिग आरोपयों ने कुकर्म से परेशान होकर मुतवल्ली की हत्या की.

By: JP Yadav | Published: July 1, 2026 1:48:38 PM IST

नौशाद बंद कमरे में लड़कों के साथ बनाता था संबंध, गिड़गिड़ाते थे पीड़ित; एक रात पलट गया गेम; 1 महीने बाद खुला राज़
नौशाद बंद कमरे में लड़कों के साथ बनाता था संबंध, गिड़गिड़ाते थे पीड़ित; एक रात पलट गया गेम; 1 महीने बाद खुला राज़


पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में  चिलकाना रोड स्थित मदीना मस्जिद के मुतवल्ली नौशाद की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया. जांच पड़ताल और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पाया कि कुकर्म से परेशान होकर मुतवल्ली की हत्या की थी. पुलिस पूछताछ में दोनों नाबालिगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. दोनों लड़कों ने बताया कि मुतवल्ली नौशाद उनसे जमकर काम करता था और फिर मौका मिलने पर उनके साथ कुकर्म भी करता था. यह सिलसिला शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था. लड़कों ने कई बार कुकर्म को लेकर मुतवल्ली नौशाद को टोका भी, लेकिन वह नहीं माना.  इसके बाद परेशान होकर दोनों नाबालिगों ने हत्या की साजिश रच डाली. 

डंडे से हमलाकर उतारा मौत के घाट

मदीना मस्जिद के मुतवल्ली नौशाद की हत्या के आरोप में दो नाबालिगों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा करने वाली पुलिस का कहना है कि दोनों  नाबालिगों के पास से वह डंडा भी बरामद हो गया है, जिसके हमल से मुतवल्ली नौशाद की जान गई. उनका कहना है कि  मुतवल्ली काम करने के रुपये भी नहीं देता था और ऊपर से शोषण करता था. इससे हालात बहुत खराब हो रहे थे. 

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कब हुई हत्या

पुलिस लाइन स्थित सभागार में सोमवार (29 जून, 2026) को एसपी सिटी व्योम बिंदल ने मीडिया को जानकारी दी कि 16 मई, 2026 को चिलकाना रोड स्थित मदीना मस्जिद के कमरे में मुतवल्ली नौशाद का शव मिला था. वह पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से मस्जिद में ही रह रहा था. ऐसे में उसका शव मिलने से लोगों में गुस्सा था.  मौके पर पहुंची पुलिस को मुतवल्ली नौशाद की नाक से खून और माथे पर चोट के निशान भी मिले थे. ऐसे में पुलिस ने जांच इस एंगल से शुरू की कि यह हत्या प्रोफेशन ने नहीं की है.

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डंडे से मारकर की हत्या

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो शक के आधार पर दो नाबालिग आरोपितों को हिरासत में लिया. दोनों ने पूछताछ में बताया कि वह नौशाद के यहां काम करते थे. नौशाद कुकर्म करता था, जिससे वह लंबे समय से परेशान थे.

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आखिरकार डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी. दोनों ने बताया कि शुरुआत में दोनों से मुतवल्ली नौशाद भिड़ गया और काफी देर तक हाथापाई भी हुई थी. आखिर उन्होंने डंडे से हमला किया तो वह जमीन पर गिर गया. 

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Tags: UP Crime News
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