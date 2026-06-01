मुस्लिम युवक ने पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, ईरान से की अपील; बोला- भारत पर 500 मिसाइल दागो..

लखीमपुर खीरी के मैलानी कस्बा निवासी मुबारक खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें युवक पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता नजर आ रहा है. साथ ही ईरान से अपील करते हुए बोला कि भारत पर 500 मिसाइलें दागे. इस वीडियो ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है.

क्या है वायरल वीडियो?

मुबारक खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने इंटरनेट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें युवक पीएम मोदी पर मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप लगा रहा है. प्रधानमंत्री के जुल्मों से निजात पाने के लिए वह ईरान वालों से भारत पर दो चार नहीं, बल्कि 500 मिसाइलें दागने की मांग कर रहा है. कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद मुबारक खान पंजाब चला गया.

गिरफ्तारी की मांग की

इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों में आक्रोश है. शनिवार के दिन कार्यकर्ताओं ने युवक की गिरफ्तारी की मांग की है. क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी काफी चिंताजनक है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह का बयान देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हैं.

क्या हुई कार्रवाई?