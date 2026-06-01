मुस्लिम युवक ने पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, ईरान से की अपील; बोला- भारत पर 500 मिसाइल दागो..

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लखीमपुर खीरी के मैलानी कस्बा निवासी मुबारक खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें युवक पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता नजर आ रहा है. साथ ही ईरान से अपील करते हुए बोला कि भारत पर 500 मिसाइलें दागे. इस वीडियो ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है.
क्या है वायरल वीडियो?
मुबारक खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने इंटरनेट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें युवक पीएम मोदी पर मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप लगा रहा है. प्रधानमंत्री के जुल्मों से निजात पाने के लिए वह ईरान वालों से भारत पर दो चार नहीं, बल्कि 500 मिसाइलें दागने की मांग कर रहा है. कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद मुबारक खान पंजाब चला गया.
NEVER QUESTION THEIR PATRIOTISM!!
Mohammad Mubarak of Lakhimpur Kheri, UP
“IRAN WALO INDIA PAR KAM SE KAM 500 MISSILE MARO KI MODI ΚΟ JAGAH NA ΜILE BΗAGNE ΚΑ”
Just think about it – these people live in India but keep talking about destroying the country And keep talking about… pic.twitter.com/vBNmJueQX5
— YSS Group (@yss_group) June 1, 2026
गिरफ्तारी की मांग की
इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों में आक्रोश है. शनिवार के दिन कार्यकर्ताओं ने युवक की गिरफ्तारी की मांग की है. क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी काफी चिंताजनक है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह का बयान देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हैं.
क्या हुई कार्रवाई?
परिजनों का कहना है कि मुबारक खान फिलहाल पंजाब में है और जल्द ही पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेगा. उधर, प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार मौर्य ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जाएगा.