Home > उत्तर प्रदेश > मुस्लिम युवक ने पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, ईरान से की अपील; बोला- भारत पर 500 मिसाइल दागो..

मुस्लिम युवक ने पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, ईरान से की अपील; बोला- भारत पर 500 मिसाइल दागो..

Lakhimpur News: यूपी के लखीमपुर खीरी के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने पीएम मोदी आपत्तिजनक टिप्पणी की है. साथ ही ईरान से भारत पर मिसाइलें दागने की अपील की है. जानें पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 1, 2026 3:22:39 PM IST

लखीमपुर खीरी की खबरें
लखीमपुर खीरी की खबरें


लखीमपुर खीरी के मैलानी कस्बा निवासी मुबारक खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें युवक पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता नजर आ रहा है. साथ ही ईरान से अपील करते हुए बोला कि भारत पर 500 मिसाइलें दागे. इस वीडियो ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है.

क्या है वायरल वीडियो?

मुबारक खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने इंटरनेट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें युवक पीएम मोदी पर मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप लगा रहा है. प्रधानमंत्री के जुल्मों से निजात पाने के लिए वह ईरान वालों से भारत पर दो चार नहीं, बल्कि 500 मिसाइलें दागने की मांग कर रहा है. कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद मुबारक  खान पंजाब चला गया. 



गिरफ्तारी की मांग की

इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों में आक्रोश है. शनिवार के दिन कार्यकर्ताओं ने युवक की गिरफ्तारी की मांग की है. क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी काफी चिंताजनक है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह का बयान देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हैं.

क्या हुई कार्रवाई?

परिजनों का कहना है कि मुबारक खान फिलहाल पंजाब में है और जल्द ही पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेगा. उधर, प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार मौर्य ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जाएगा.

Tags: lakhimpur newsUP News
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