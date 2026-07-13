हिंदू युवती के साथ दिखा मुस्लिम युवक, सड़क पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घेरकर की पिटाई; VIDEO

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिला परिषद मार्केट के बाहर एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ छोला-चावल खा रहे थे. उसी दौरान बजरंग दल समेत हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एक मुस्लिम युवक और पीटते दिख रहे हैं. आरोप है कि वह एक हिंदू युवती के साथ घूम रहा था. जिस युवक युवक की पिटाई हो रही थी, युवती ने उसे बचाने का प्रयास किया. इस दौरान युवती को भी कुछ चोट आई. हालांकि, मामला बढ़ता देख वहां मौके पर पुलिस पहुंची. और युवकी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई. पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है. साथ ही आपको बता दें कि दोनों के परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई है.

कैसे पकड़ा गया?

शाम को करीब 4 बजे कुछ बजरंग दल कार्यकर्ता एक ठेले पर नाश्ता कर रहे थे. उनका आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने अपने साथ मौजूद युवती के साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी. विरोध करने पर कार्यकर्ताओं ने युवक से उसका नाम-पता पूछा. उनका दावा है कि युवक ने पहले अपना नाम आशू शर्मा बताया, लेकिन अन्य जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दे सका. फिर बाद में पता चला कि वह शामली के थानाभवन का मुस्लिम निकला. आरोप है कि वह हिंदू युवती को लेकर घूम रहा था.

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