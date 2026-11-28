Muslim Girl Marries Hindu Boy: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां एक मुस्लिम युवती ने एक हिंदू युवक से शादी रचा ली. वहीं अब ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आंवला थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव की रहने वाली नरगिस ने केवल शादी ही नहीं की बल्कि उसने धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपना लिया, इतना ही नहीं शादी के बाद युवती ने अपना नाम बदलकर इच्छा देवी रख लिया और उसी गांव के रहने वाले आकाश कश्यप से शादी कर ली. मढ़ीनाथ, सुभाष नगर में श्री अगस्त्य मुनि आश्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी की रस्में पूरी की गईं. वहीं युवती का कहना है कि उसने बिना किसी दबाव के अपनी मर्ज़ी से सनातन धर्म अपनाया है.

ऐसे मिले दोनों

जानकारी के मुताबिक, महमूदपुर के रहने वाले साजिद की बेटी नरगिस और उसी गांव के रहने वाले वेदराम के बेटे आकाश कश्यप लगभग एक साल 6 महीने पहले instagram पर मिले. जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ और युवती ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे आकाश ने मान लिया. सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़ी युवती और हाईस्कूल तक पढ़े आकाश के बीच परिवार का विरोध भी सामने आया. शुरू में, जब लड़की आकाश के साथ दिल्ली गई तो उसके परिवार वालों ने विरोध किया, जिसके बाद उसे वापस भेज दिया गया, लेकिन लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्ज़ी से लौटी है.

पिया गोमूत्र और अपनाया सनातन धर्म

जानकारी के मुताबिक, शादी से पहले, मढ़ीनाथ में श्री अगस्त्य मुनि आश्रम के मुख्य पुजारी आचार्य पंडित केके शंखधर ने वैदिक मंत्रों के बीच शुद्धिकरण की रस्म पूरी की. इस दौरान, लड़की ने गंगा जल और गोमूत्र पिया और तीन बार गायत्री मंत्र का जाप किया. लड़की ने ये भी कहा कि वो पिछले चार-पांच सालों से हिंदू धर्म को मानती है, अपनी मर्ज़ी से सनातन धर्म अपनाया है और अब उसने अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ दिया है.

अब मुश्किल में पड़ी महिला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ने अपने बालिग होने, धर्म बदलने और शादी से जुड़े एफिडेविट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं. मौजूद हाई स्कूल की मार्कशीट के मुताबिक, लड़की की जन्मतिथि 11 जुलाई, 2008 है और आकाश की जन्मतिथि 7 जुलाई, 2001 है. यह भी पता चला है कि 25 नवंबर को नोटरी से एफिडेविट बनवाया गया था और 27 नवंबर, 2026 को आर्य समाज, फतेहगंज वेस्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लिया गया था. आकाश का कहना है कि उसे लड़की के परिवार से जान का खतरा है, इसीलिए वे अभी गांव में नहीं रह रहे हैं और कह रहे हैं कि वे दिल्ली में रहते हैं. इस बीच, इच्छा देवी ने कहा कि आकाश के परिवार ने उसे अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया है.

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