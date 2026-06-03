Home > उत्तर प्रदेश > महोबा में हत्यारे को मिली सजा-ए-मौत; पत्नी और दो बेटी का था हत्यारा

महोबा में हत्यारे को मिली सजा-ए-मौत; पत्नी और दो बेटी का था हत्यारा

Mahoba News: महोबा में पत्नी और दो बेटियों की हत्या के दोषी देवेन्द्र विश्वकर्मा को अदालत ने सजा-ए-मौत दी है. अपर जिला एंव सत्र न्यायालय ने घरेलू विवाद में सिलबट्टे से हत्या करने वाले शख्स को फांसी का आदेश दिया है.

By: JP Yadav | Published: June 8, 2026 7:55:47 PM IST

पत्नी और दो बेेटियों के हत्यारे को फासी की सजा
पत्नी और दो बेेटियों के हत्यारे को फासी की सजा


Mahoba News: महोबा में पत्नी और दो बेटियों की हत्या के दोषी देवेन्द्र विश्वकर्मा को अदालत ने सजा-ए-मौत दी है. अपर जिला एंव सत्र न्यायालय ने घरेलू विवाद में सिलबट्टे से हत्या करने वाले शख्स को फांसी का आदेश दिया है. यह घटना महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के समदनगर मोहल्ले की है. यहां 17 जुलाई 2023 को देवेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या की थी. आरोपी देवेंद्र विश्वकर्मा शराब और गांजे का आदी था. वह अक्सर घर में खाने-पीने और पैसों को लेकर विवाद करता था. घटना के दिन भी घरेलू विवाद के बाद उसने अपनी पत्नी रामकुमारी, 9 साल की बेटी आरुषि और 6 साल की सोनाक्षी पर पत्थर के सिलबट्टे से हमला कर दिया।
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी-द्वितीय की अदालत ने इस तिहरे हत्याकांड को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ मामला मानते हुए दोषी देवेन्द्र विश्वकर्मा को फांसी की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि दोषी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए. 

आखिर क्या है मामला

जानकारी के अनुसार यह दिल दहला देने वाली घटना 17 जुलाई 2023 की है. समदनगर मोहल्ले में रहने वाले देवेन्द्र विश्वकर्मा का अपने परिवार में किसी बात को लेकर घरेलू विवाद चल रहा था. विवाद इस कदर बढ़ा कि देवेन्द्र ने आपा खो दिया. उसने घर में रखे सिलबट्टे से अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया.

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मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा

गौरतलब है कि, हत्यारे देवेन्द्र ने 6 वर्षीय सोनाक्षी और 9 वर्षीय आयुषी को भी नहीं बख्शा. इस कलयुगी पिता ने अपनी ही मासूम बेटियों को सिलबट्टे(मसाला पीसने वाला पत्थर) से लगातार कई हमले करके मार डाला. इस क्रूर हमले में बेटियों के साथ पत्नी की भी मौत हो गई. 

हमले में तीनों के सिर की हड्डियां टूट गई थी

वारदात के बाद मृतका के पिता हरिप्रसाद ने अपने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप राजपूत ने अदालत में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया. इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों, एक डॉक्टर और मृतका के परिजनों सहित कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए.

 

Tags: Mahoba Newsuttar pradesh news
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