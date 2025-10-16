Home > उत्तर प्रदेश > एक लड़की के चक्कर में खूनी हुआ ‘दोस्ती’ का अंत, हिला कर रख देगा देवरिया का यह मामला

एक लड़की के चक्कर में खूनी हुआ ‘दोस्ती’ का अंत, हिला कर रख देगा देवरिया का यह मामला

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 19 साल के युवक की हत्या का मामला (Murder Case) पुलिस ने सुलझा लिया है. हत्या का आरोप उसके दोस्त पर लगा है, जो घटना के बाद से फरार चल रहा था. पुलिस की जांच में यह पता चला कि दोनों का एक ही युवती से प्रेम प्रसंग (Love Affair) था.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 16, 2025 6:26:32 PM IST

Deoria Crime News
Deoria Crime News

Deoria Crime News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपाररानी थाना क्षेत्र में हुई 19 साल के मन्नू यादव की सनसनीखेज हत्या के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया है. 14 अक्टूबर को बरईपार गांव के एक पोखरे पर मन्नू का शव पाया गया था, जिस पर धारदार हथियार से 15 से ज्यादा वार किए गए थे. इस दर्दनाक हत्याकांड का आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतक का दोस्त अश्विनी गुप्ता निकला है. 

दोस्त ही निकला असली कातिल:

मृतक मन्नू यादव कोठिलवा गांव का रहने वाला था. 13 अक्टूबर की शाम को उसका दोस्त अश्विनी गुप्ता उसे जन्मदिन की पार्टी के बहाने बाइक से घर से लेकर गया था, जिसके बाद मन्नू फिर वापस अपने घर नहीं लौट सका था. सुबह जब परिजनों ने अश्विनी से उसके बारे में पूछताछ की, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इसी दौरान मन्नू का शव मिला और अश्विनी मौके से फरार हो गया. 

बदले की साजिश बनी कत्ल की वजह:

पुलिस की कार्रवाई में यह सामने आया कि मन्नू यादव और अश्विनी गुप्ता दोनों की  एक ही युवती से ज्यादा  करीबी थी. कुछ दिन पहले जब अश्विनी उस युवती के साथ फरार हो गया था, तब मन्नू ने ही पुलिस को इसकी सूचना दी थी. जिसके बाद पुलिस जांच के दौरान युवती को बरामद कर लिया, लेकिन युवती के परिजनों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की थी. इस घटना से अश्विनी, मन्नू से नफरत करने लग गया था. बस फिर बदला लेने के लिए अश्विनी ने मन्नू से दोबारा दोस्ती करने की सोची थी, 13 अक्टूबर की रात मौका मिलते ही उसने मन्नू को हमेशा रास्ते के लिए हटा दिया था. 

कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई:

एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह ने इस घटना पर जानकारी देते हुए  बताया कि मृतक मन्नू यादव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. पुलिस ने घटनास्थल से तीन जोड़ी चप्पलें, शराब की बोतल के साथ-साथ बिरयानी का एक पैकेट भी बरामद किया. मृतक की बहन की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया. फिलहाल, पुलिस की आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से जारी है. 

Tags: Deoria Crime NewsFriendlove affairPolice Investigationuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
एक लड़की के चक्कर में खूनी हुआ ‘दोस्ती’ का अंत, हिला कर रख देगा देवरिया का यह मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक लड़की के चक्कर में खूनी हुआ ‘दोस्ती’ का अंत, हिला कर रख देगा देवरिया का यह मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक लड़की के चक्कर में खूनी हुआ ‘दोस्ती’ का अंत, हिला कर रख देगा देवरिया का यह मामला
एक लड़की के चक्कर में खूनी हुआ ‘दोस्ती’ का अंत, हिला कर रख देगा देवरिया का यह मामला
एक लड़की के चक्कर में खूनी हुआ ‘दोस्ती’ का अंत, हिला कर रख देगा देवरिया का यह मामला
एक लड़की के चक्कर में खूनी हुआ ‘दोस्ती’ का अंत, हिला कर रख देगा देवरिया का यह मामला