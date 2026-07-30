Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: खूबसूरत मालकिन के साथ नौकर रोज बनाता था संबंध, मालिक ने देखा तो घर में ही कर डाला ऐसा कांड और फिर जो हुआ …

UP Crime: खूबसूरत मालकिन के साथ नौकर रोज बनाता था संबंध, मालिक ने देखा तो घर में ही कर डाला ऐसा कांड और फिर जो हुआ …

इसके बाद तीनों ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटा और मिलकर उसका गला अलग कर दिया. आरोप है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए 200 मीटर दूर जाकर सिर को दफना दिया. यह मामला सुनकर पूरे इलाके में सनसनी है.

By: Kunal Mishra | Published: July 30, 2026 2:57:58 PM IST

UP Crime: खूबसूरत मालकिन के साथ नौकर रोज बनाता था संबंध, मालिक ने देखा तो घर में ही कर डाला ऐसा कांड और फिर जो हुआ …


UP Crime: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. यहां पत्नी का अफेयर नौकर के साथ चल रहा था, जिसके चलते नौकर ने पति को जान से मार दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी नौकर ने मालिक की गर्लफ्रेंड को भी अपने प्लान में शामिल किया था और साथ ही उसने 50 हजार रुपये देकर उसके भाई को भी अपनी ओर ले लिया था. जिससे उसका काम और आसान होता गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपने मालिक को बेहद दर्दनाक मौत दी. आरोप है कि नौकर, मालिक की गर्लफ्रेंड और उसका भाई तीनों एक जगह पर थे. जहां नौकर ने उसे बहाने से मिलने के लिए बुलाया.

इसके बाद तीनों ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटा और मिलकर उसका गला अलग कर दिया. आरोप है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए 200 मीटर दूर जाकर सिर को दफना दिया. यह मामला सुनकर पूरे इलाके में सनसनी है. 

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क्या था पूरा मामला? 

पुलिस के मुताबिक बहूनगर निवासी भूपई यादव (42) का ट्यूबवेल पर काम करने वाले राजेश उर्फ राजकुमार की पत्नी से अफेयर चल रहा था. इसके बाद राजकुमार को दोनों के अफेयर के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को समझाया कि वह भूपई से दूर रहे. इस बात पर उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी हुआ. इस मामले को लेकर राजकुमार ने भूपई से बातचीत की, जिसके बाद वह झगड़ा करने लग गया और कहने लगा कि वह उससे यानि राजकुमार की बीवी से प्यार करता है. उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी मुझे पसंद करती है. जिसके बाद 25 जुलाई को भूपई ने दो लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार 

घटना की जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दोपहर साढ़े 3 बजे दी. इस मामले को देखते हुए पुलिस द्वारा गर्लफ्रेंड और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, अभी तक वारदात का मुख्य आरोपी यानि नौकर फरार है और हिरासत में नहीं आया है.

Tags: UP Crime
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