हम तो डूबेंगे सनम तुम्हे भी ले डूबेंगे! देवर ने भाभी पर थिनर डालकर लगाई आग, फिर सीने से लिपट गई महिला; दोनों की मौत

Moradabad Crime News: अक्सर आपने भाभी और देवर के प्रेम कहानी के खूब किस्से सुने होंगे. लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा. दरअसल, यहां भाभी अपने देवर की शादी में बाधा बन रही थी, इस चीज से देवर काफी नाराज था. जिसके बाद इस देवर ने अपनी भाभी पर थिनर डालकर आग लगा दी. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस दौरान जलते हुए भाभी अपने देवर से लिपट गई और दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. इस एक घटना ने इस बात की मिसाल दी कि ” हम यो डूबेंगे सनम तुम्हे भी ले डूबेंगे” वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए. वहीं अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

जानिये पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के रसूलपुर सुनावती गांव में गंगा राम अपने परिवार के साथ रहते हैं. परिवार के सदस्य खेतिहर मज़दूरी करते हैं. वहीं गांव में उनके दो घर हैं. एक घर में उनका बड़ा बेटा नरेंद्र, बहू सुनीता और पोता रहते थे, जबकि दूसरे घर में उनका छोटा बेटा प्रवीण अपने भाई और पिता के साथ रहता था.

बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान प्रवीण अपने घर पर था. इस दौरान उसकी भाभी वहां से गुजर रही थी. कहा जा रहा है कि देवर और भाभी के बीच हुई किसी बात को लेकर प्रवीण ज्यादा ही गुस्से में था. इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्रवीण भाभी को अपने नए घर में ले गया जिसके बाद उसने वहां रखी पांच लीटर की थिनर की केन भाभी सुनीता पर लौट डाली ओर अपनी भाभी को आग लगा दिया. जलती हुई हालत में सुनीता, देवर प्रवीण से लिपट गई. लाख छुड़ाने पर उसने प्रवीण को नहीं छोड़ा और दोनों बुरी हालत में जल गए. परिजनों द्वारा दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई.

क्या बोले परिवार वाले?

इस घटना के बाद घर में मातम छा गया. वहीं प्रवीन की मां ने कहा कि वो परिवार में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गई थीं और उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ और कैसे. उन्होंने बताया कि प्रवीण की सगाई कुछ दिन पहले ही हुई थी, जब उसकी भाभी सुनीता नहीं आई थीं और उन्होंने कहा था कि जब तक प्रवीण उनके पैर नहीं छूएगा, वह नहीं आएंगी. हालाँकि, प्रवीण ने उनके पैर छूने से इनकार कर दिया था. हालाँकि, सगाई के बाद से सब कुछ शांत था और शादी फरवरी में तय थी. वहीं प्रवीन के बड़े भाई, सुनीता के पति ने इस बात की जानकारी दी कि प्रवीण नशा करता था. उसे अभी-अभी उसके हिस्से के छह लाख रुपये मिले थे. उसके बाद से, वह ज़्यादा नशा करने लगा था. उसकी कमाई कम हो रही थी. सुनीता अक्सर दखल देती थी, जिससे वह नाराज़ रहता था.

