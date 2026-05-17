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मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह की दोस्ती! राजनीति के 2 धुर विरोधी नेता कैसे आए साथ?

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह की दोस्ती की चर्चा खूब होती है. लेकिन कभी इसी दोस्ती की वजह से मुलायम सिंह यादव को अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी पड़ी थी.

By: Sohail Rahman | Published: May 17, 2026 11:36:06 AM IST

मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह की दोस्ती
मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह की दोस्ती


Mulayam Singh-Kalyan Singh Friendship: उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह दो बड़े चेहरे रहे हैं. इन दोनों नेताओं में गहरी दोस्ती भी थी. लेकिन कभी मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से दोस्ती की वजह से अपने कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी थी. दरअसल, कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच काफी तनातनी थी.

जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के खिलाफ गुटबाजी शुरू हो गई. जिसका नतीजा ये हुआ कि कल्याण सिंह को 1999 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा.

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कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव आए साथ

इसके बाद कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी शुरू कर दी. जिसके बाद बीजेपी आलाकमान ने कल्याण सिंह को 6 साल के लिए बीजेपी के निष्कासित कर दिया गया. जिससे गुस्सा होकर कल्याण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ एक अलग पार्टी बनाई. जिसका नाम राष्ट्रीय क्रांति पार्टी रखा गया. 2002 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह की पार्टी ने 4 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की. इसके बाद मुलायम सिंह ने गठबंधन की सरकार बनाई तो कल्याण सिंह को मुलायम सिंह से दोस्ती काम आई और उन्हें सरकार में शामिल कर लिया गया. हालांकि, 2004 में कल्याण सिंह एक बार फिर बीजेपी में चले गए.

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कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव हुए आमने-सामने

2007 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां मुलायम सिंह यादव सपा का चेहरा थे. तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कल्याण सिंह को आगे किया. हालांकि, इस चुनाव में मायावती की बसपा को जीत मिली. मुलायम सिंह विपक्ष में चल गए और एक बार फिर कल्याण सिंह हाशिए पड़ चले गए. इसके बाद 2009 में एक बार कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और मुलायम सिंह के करीब आ गए. मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह एक दूसरे के साथ चुनावी मंच साझा करने लगे. हालांकि, मुलायम सिंह यादव का सपा के अंदर विरोध शुरू हो गया.

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कब-कब मुलायम-कल्याण आए साथ?

कल्याण सिंह का बीजेपी में आना जाना लगा रहा. 2009 के आम चुनावों में एसपी सुप्रीमो ने कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से हाथ मिला लिया था, लेकिन अपेक्षित चुनावी सफलता न मिलने के बाद दोनों की राहें अलग हो गई थीं. 2002 में बीजेपी से अलग होने के बाद कल्याण सिंह ने अलग पार्टी का गठन किया था. इसके बाद 2004 में कल्याण सिंह ने एसपी सरकार का गठन किया था, जबकि उनकी करीबी कुसुम राय और बेटे को मंत्री बनाया गया था.

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