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Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक यूपी की बेटियों को 25000! आखिर क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना?

Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे उनकी जिंदगी सवर जाएगी. बता दें कि बेटियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं.

By: Heena Khan | Published: August 29, 2026 10:08:43 AM IST

Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana
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Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे उनकी जिंदगी सवर जाएगी. बता दें कि बेटियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में एक खास योजना है जिसके तहत यूपी की बेटियों को ₹25,000 की राशि बिना किसी खर्च के दी जाती है. आपकी जाकारी के लिए बता दें कि इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ है. बता दें कि इस योजना के तहत, सरकार बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पूरा होने तक कुल ₹25,000 की आर्थिक मदद देती है. पहले यह राशि ₹15,000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है.

6 चरणों में मिलती है राशि 

साथ ही आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के तहत ₹25,000 की राशि छह किश्तों में दी जाती है, जो बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक के छह चरणों में मिलती है.

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पहली किश्त: बेटी के जन्म पर – ₹5,000
दूसरी किश्त: टीकाकरण पूरा होने पर – ₹2,000
तीसरी किश्त: कक्षा 1 में दाखिला लेने पर – ₹3,000
चौथी किश्त: कक्षा 6 में दाखिला लेने पर – ₹3,000
पांचवीं किश्त: कक्षा 9 में दाखिला लेने पर – ₹5,000
छठी किश्त: ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने पर – ₹7,000

किन लड़कियों को सरकार देती है पैसा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी परिवार को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा; जैसे, परिवार का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है. ज़रूरी दस्तावेजों में राशन कार्ड, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं. इसके अलावा, परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके सबूत के तौर पर आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी. यह योजना प्रति परिवार दो बेटियों तक के लिए लाभ देती है; हालांकि, अगर किसी परिवार में जुड़वां बेटियां हैं और उसके बाद एक और बेटी होती है, तो तीनों बेटियां इस लाभ के लिए पात्र होंगी.

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ऐसे करें आवेदन 

‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के लिए आवेदन करने के लिए, आपको सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर, ‘सिटिजन सर्विस पोर्टल’ या ‘अप्लाई हियर’ (Apply Here) लिंक पर क्लिक करें. नियम और शर्तें पढ़ें, फिर ‘एग्री’ (Agree) बटन पर क्लिक करें. आखिर में, अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें. इसके बाद, आपको एक लॉगिन ID मिलेगी; फिर, फ़ॉर्म में अपनी बेटी की जानकारी भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अधिकारी इसकी जाँच करेंगे. मंज़ूरी मिलने के बाद, पैसे सीधे आपके खाते में भेज दिए जाएँगे.

Tags: cm yogihome-hero-pos-7Mukhyamantri Kanya Sumangala YojanaUP News
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