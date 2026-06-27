Home > उत्तर प्रदेश > मुगलसराय के पास ट्रेन में धार्मिक पहचान के आधार पर हमला? मुस्लिम यात्री का दावा- दाढ़ी और टोपी देखकर पीटा गया

मुगलसराय के पास ट्रेन में धार्मिक पहचान के आधार पर हमला? मुस्लिम यात्री का दावा- दाढ़ी और टोपी देखकर पीटा गया

Mughalsarai News:उत्तर प्रदेश के मुगलसराय क्षेत्र में एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे मुस्लिम यात्री ने धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किए जाने का आरोप लगाया है. पीड़ित के अनुसार, कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की और सिर पर वार कर घायल कर दिया. रेलवे कर्मचारियों और जीआरपी ने उसे अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 27, 2026 7:23:16 PM IST

धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाने का आरोप
धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाने का आरोप


Mughalsarai News: उत्तर प्रदेश के मुगलसराय क्षेत्र में एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे मुस्लिम यात्री के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित का आरोप है कि उसकी धार्मिक पहचान के कारण कुछ लोगों ने उस पर हमला किया. घटना के बाद घायल अवस्था में उसे रेलवे कर्मचारियों और जीआरपी की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 
पीड़ित मोहम्मद मजहर हुसैन, जो बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, ने बताया कि वह 24 जून को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर स्थित किछौछा शरीफ दरगाह पर जियारत के लिए आए थे. 26 जून को उन्होंने वाराणसी से आसनसोल मेमू एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में वापसी का सफर शुरू किया.उनका कहना है कि सुबह करीब 4:15 बजे, जब ट्रेन मुगलसराय के पास एक हाल्ट पर रुकी थी, वह डिब्बे के वॉश बेसिन के पास मुंह धो रहे थे. इसी दौरान कुछ युवक ट्रेन में चढ़े और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.

सिर पर वार कर किया घायल

मोहम्मद मजहर का आरोप है कि हमलावरों की संख्या चार से पांच थी. उन्होंने पहले हाथापाई की और फिर किसी भारी वस्तु से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी. अधिक खून बहने के कारण वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़े.उन्होंने बताया कि जब उन्हें होश आया तो वे अस्पताल में थे, जहां रेलवे और जीआरपी के कर्मचारियों ने उन्हें पहुंचाया था. बाद में पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया और उनके परिवार को घटना की जानकारी दी.

धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाने का आरोप

मोहम्मद मजहर भागलपुर में टूर एंड ट्रैवल्स का व्यवसाय करते हैं और हज व उमरा यात्रियों के लिए टिकट की व्यवस्था भी करते हैं. उनका कहना है कि किसी तरह का विवाद या बहस नहीं हुई थी. उनके अनुसार, केवल दाढ़ी और टोपी होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया.

रेलवे सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के बाद ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. पीड़ित का कहना है कि यदि बिना किसी विवाद के यात्रियों पर हमला होने लगे तो यह गंभीर चिंता का विषय है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

Tags: GRPMughalsarai newsMuslim Passengerrailway newsTrain Assaultuttar pradesh news
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