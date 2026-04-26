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DDU Nagar GRP action: मुगलसराय में ट्रेन से शराब तस्करी का भंडाफोड़, 185 लीटर शराब के साथ 4 गिरफ्तार

DDU Nagar GRP action: मुगलसराय (दीनदयाल उपाध्याय नगर) में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपये की अंग्रेजी शराब बरामद की और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई.

By: Ranjana Sharma | Published: April 26, 2026 11:36:00 AM IST

मुगलसराय में ट्रेन से शराब तस्करी, 4 आरोपी गिरफ्तार
मुगलसराय में ट्रेन से शराब तस्करी, 4 आरोपी गिरफ्तार


DDU Nagar GRP action: चंदौली दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रविवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपये मूल्य की 185 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब बरामद की. इस दौरान शराब तस्करी में संलिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

स्टेशन पर चलाया अभियान

यह कार्रवाई चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई. पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि ट्रेनों के जरिए शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद सतर्कता बढ़ाई गई.गिरफ्तार तस्करों को मुगलसराय जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 के बीच स्थित हैंडपंप के पास पकड़ा गया. आरोपी ट्रेनों के माध्यम से शराब की सप्लाई करने की फिराक में थे. तलाशी के दौरान आरोपियों के बैग से कुल 185.175 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई. बरामद शराब की कीमत करीब 1.5 लाख रुपये आंकी गई है.

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चार आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि रंजन कुमार गुप्ता, आलोक कुमार, चुन्नू पटेल उर्फ बृज पटेल और रवि शंकर के रूप में हुई है. सभी आरोपी बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों के निवासी बताए गए हैं.जीआरपी प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के अनुसार, ट्रेनों के जरिए हो रही तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है.

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Tags: chandauli liquor smugglingddu nagar grp action
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