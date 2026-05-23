आखिर क्यों आजम खान और अब्दुल्ला की सजा तीन-तीन साल बढ़ी? किस जुर्म में बाप-बेटे काटेंगे 10 साल जेल

Azam Khan Abdullah Court Verdict: उत्तर प्रदेश के रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को एक फर्जी पैन कार्ड से जुड़े मामले में, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई है. पहले दी गई 7 साल की जेल की सज़ा को दोनों के लिए 3 साल और बढ़ा दिया गया है.

कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला सुनाया. कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की पूरा मामला क्या था और आजम खान और उनके बेटे की सजा कैसे बढ़ गई.

क्या है पूरा मामला?

BJP नेता और रामपुर शहर के विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई, 2019 को कोतवाली सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने तय नियमों का उल्लंघन करते हुए दो PAN कार्ड बनवाए थे. बाद की जांच के दौरान, जब इस मामले में आजम खान की मौजूदगी भी सामने आई, तो उन्हें भी आरोपी बनाया गया. नतीजतन, दोनों के ख़िलाफ एक मामला दर्ज किया गया.

शिकायतकर्ता के अनुसार, अब्दुल्ला आजम ने जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके दो अलग-अलग PAN कार्ड हासिल किए थे, जिनमें जन्म की अलग-अलग तारीख़ें दर्ज थीं. पहले कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे कार्ड में यह 30 सितंबर, 1990 लिखी थी.

निचली अदालत ने बाप-बेटे को पहले 7 साल की सजा सुनाई

निचली अदालत ने पिता-पुत्र की जोड़ी को सज़ा सुनाई कि एक लंबी सुनवाई के बाद, रामपुर की MP/MLA अदालत ने 17 नवंबर, 2025 को दोनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया. अदालत ने उनमें से प्रत्येक को सात साल की कैद की सज़ा सुनाई और प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया. इस सज़ा के एलान के बाद से, आजम खान और अब्दुल्ला ज़िला जेल में बंद हैं.

आजम और उनके बेटे, अब्दुल्ला ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में अपील दायर की. सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष की टीम जिसमें वकील नासिर सुल्तान और अन्य वकील शामिल थे ने अपने तर्क पेश किए. अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए, ADGC सीमा राणा और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें 6 अप्रैल, 2026 को पूरी हो गईं. इसके बाद, अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया और 20 अप्रैल को फ़ैसला सुनाने की तारीख तय की.

आजम खान ने क्यों बनावाया था बेटे अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड?

2017 में, आजम खान अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में शहरी विकास मंत्री थे. विधानसभा चुनावों के दौरान, उन्होंने अपने बेटे, अब्दुल्ला को रामपुर की स्वार सीट से उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाने की कोशिश की. हालांकि, उस समय अब्दुल्ला की उम्र कम थी; उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि उनके लिए एक कानूनी बाधा बन गई.

अपनी पहुच का इस्तेमाल करते हुए, आजम ने लखनऊ नगर निगम से अपने बेटे के लिए एक जाली जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर लिया. इस दस्तावेज के आधार पर, अब्दुल्ला ने एक जाली PAN कार्ड बनवा लिया. उन्होंने कई मौकों पर ये ही गलतियां दोहराईं; अब्दुल्ला ने तो दो पासपोर्ट भी बनवा लिए और उनका इस्तेमाल भी किया.

2017 का चुनाव अब्दुल्ला जीत गए

जब 2017 में चुनाव हुए, तो अब्दुल्ला जीत गए. हालांकि, उस समय BSP उम्मीदवार, नवाब काज़िम अली खान ने जाली PAN कार्ड का मुद्दा उठाया. उन्होंने तर्क दिया कि जब अब्दुल्ला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, तब उनकी उम्र 25 साल से कम थी. बाद की जांच में पता चला कि अब्दुल्ला आजम ने उम्र का फर्ज़ी सबूत इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा था और असल में, उनकी उम्र अभी 25 साल नहीं हुई थी. नतीजतन, अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया गया और उन्होंने अपनी विधायक की सीट गंवा दी.

इस मामले के सिलसिले में, BJP नेता आकाश सक्सेना ने भी रामपुर में एक केस दर्ज कराया. इस मुक़दमे के चलते, अब्दुल्ला अपने पिता आजम और मां तज़ीन फ़ातिमा के साथ जेल भेज दिए गए. इसके बावजूद, 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में, अब्दुल्ला ने एक बार फिर स्वार विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की. ​​बाद में, सरकारी काम में रुकावट डालने से जुड़े एक अलग मामले में, उन्हें तीन साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसके चलते एक बार फिर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई.