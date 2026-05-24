Home > उत्तर प्रदेश > मां बनी डायन! 16 हजार रुपए में बेच दी औलाद, 12 साल की मासूम से खरीदार और ऑटो चालक ने की दरिंदगी की हदें पार

मां बनी डायन! 16 हजार रुपए में बेच दी औलाद, 12 साल की मासूम से खरीदार और ऑटो चालक ने की दरिंदगी की हदें पार

वाराणसी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी को सिर्फ 10 साड़ी और 16 हजार रुपयों में बेच दिया. खरीदने के बाद बच्ची के साथ खरीदार और एक ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया.

By: Shivangi Shukla | Published: May 24, 2026 5:43:12 PM IST

UP Crime News
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Varanasi, Uttar Pradesh: वाराणसी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी को सिर्फ 10 साड़ी और 16 हजार रुपयों में बेच दिया. खरीदने के बाद बच्ची के साथ खरीदार और एक ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया.

बता दें कि पीड़िता बिहार की रहने वाली है, जबकि खरीदार चंदौली का है. वहीं नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी ऑटो चालक झारखंड का रहने वाला है.

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मां ने बेच दी बेटी 

जानकारी के अनुसार बिहार की महिला ने महज 10 साड़ी और 16 हजार रुपये के लिए अपनी 12 साल की बेटी को बेच दिया. नाबालिग को खरीदने से पहले मंदिर में शादी का दिखावा किया गया, जहां 40 वर्षीय आरोपी लहरू यादव ने उसे खरीद लिया और फिर उससे चार महीने तक दुष्कर्म किया. इसके बाद एक ऑटो चालक ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. सारनाथ थाने की पुलिस ने शनिवार को करीब चार महीने पुराने मामले का खुलासा किया.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता से मिली जानकारी के आधार पर 21 मई को दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और मानव तस्करी सहित अन्य आरोपों के मामले में खरीदार और ऑटो चालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शनिवार को फरीदपुर अंडरपास और सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास से पीड़िता की मां, चंदौली के लहरू यादव उर्फ राकेश और ऑटोचालक झारखंड के रवि वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया. बता दें कि आरोपी लहरू की पत्नी का निधन हो चुका है और वो दो बच्चों का पिता है. सारनाथ थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि नाबालिग को खरीदने वाले लहरू ने चार महीने तक उसे अपने पास हवस मिटाने के लिए रखा था. 19 मई को लहरू नाबालिग को बनारस रेलवे स्टेशन मंडुवाडीह ले आया और वहीं छोड़कर भाग निकला.

ऑटो चलाता रवि ने मदद के बहाने उठाया फायदा 

नाबालिग को अकेला देख झारखंड निवासी ऑटो चालक रवि वर्मा ने भी मौके का फायदा उठाया. मदद का भरोसा दिलाकर वह उसे अपने साथ ले गया. रवि पहड़िया में रहकर ऑटो चलाता है. रवि ने सारनाथ स्थित तालाब के पास नाबालिग से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे लेकर अपने घर पहड़िया गया. ऑटो चालक के घर में नाबालिग को देखकर आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने सारनाथ थाने को इसकी सूचना दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को ऑटो चालक के चंगुल से मुक्त कराया और उससे पूछताछ करके पूरे प्रकरण का खुलासा किया.

Tags: crimeuttar pradeshvaranasi
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