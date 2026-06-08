इंस्टाग्राम रील बनाने से रोका, तो प्रेमी संग फरार हो गई तीन बच्चों की मां, पति ने की अजीबोगरीब मांग

UP Crime News: इन दिनों लोगों को सोशल मीडिया पर रील्स का जुनून इस कदर बढ़ा हुआ है कि वे वायरल होने के लिए कुछ भी कर जाते हैं. कई बार खबर आईं कि रील्स बनाने की लत के कारण कुछ लोगों ने अपने परिवार तक को बर्बाद कर दिया. हाल ही में श्रावस्ती से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक महिला इसंटाग्राम पर काफी रील्स बनाया करती थी. इस बात को लेकर पति-पत्नी में काफी झगड़े होते थे. पति अपनी पत्नी को रील्स बनाने के लिए रोकता था, इस बात से नाराज होकर पत्नी अपने तीन मासूम बच्चों को बिलखता छोड़कर घर से फरार हो गई.

हैरानी की बात ये है कि वो अपने सारे जेवर लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गए. वहीं पीड़ित पति पुलिस के पास पहुंचा और उसने पुलिस से मांग की है कि उसकी पत्नी भले ही चली जाए लेकिन उसके जेवर उसे वापस दिला दें.

इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लेकर विवाद

बता दें कि ये मामला श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के भंवरी भगवानपुर गांव का है. यहां रील्स बनाने के विवाद के कारण हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया. पति ने अपनी पत्नी को आरोप लगाया कि उसकी पत्नी दिन-रात इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और देखने में व्यस्त रहती थी. पति ने समाज के डर और परिवार की बात कहकर उसे रील बनाने से मना किया. इसके कारण पत्नी मौका पाकर घर से 90 हजार रुपये नकद और कीमती जेवर और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गई.

पति ने की अनोखी मांग

उसने अपने तीन मासूम बच्चों को रोता हुआ छोड़ दिया. पत्नी के जाने के बाद पति अकेले ही अपने बच्चों को पाल रहा है. पीड़ित ने इकौना थाने में कई बार प्रार्थना पत्र दिया. उसकी मांग है कि पुलिस महिला को लाकर उसका बयान दर्ज कराए और घर से ले जाया सामान वापस कर दे भले ही अपने प्रेमी के साथ रहे. उसने ये भी कहा कि अगर भविष्य में उसके साथ कुछ हो, तो उसकी ठीकरा उसके पति पर न फोड़ा जाए.

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