घोर कलयुग! बेटे की ही हत्यारिन बनी मां, पिता ने दी थी बेटे को मारने की सहमति, छोटा भाई भी शामिल

Amroha, Uttar Pradesh: ऐसा कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती; पर इस घोर कलयुग में कुछ भी संभव है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.

बेटे की हरकतों से तंग आकर पिता की सहमति पर एक मां ने छोटे बेटे और उसके एक साथी के साथ मिलकर बड़े बेटे दुष्यंत की हत्या कर दी. हत्या करने के बाद उन लोगों ने शव को नहर में फेंक दिया और फरार हो गए.

हत्या का कारण

आरोपितों ने बताया कि दुष्यंत की हरकतों से वह परेशान हो चुके थे. आए दिन वो मारपीट व गाली-गलौज करता था तथा नशे की हालत में रहता था. हाल ही में कहा-सुनी के बाद वो रिश्तेदार के घर चला गया था. रात उसे रिश्तेदारी से घर लेकर आते समय उसकी मां माया देवी, छोटा भाई संकित और संकित का दोस्त जोली ने लगभग 12 बजे रास्ते में पेचकस व ईंट से सिर पर वार कर दुष्यंत की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया था.

नहर के पास मिला शव

शनिवार सुबह जब लोगों ने नहर के पास खून से लथपथ शव पड़ा देखा तो भीड़ लग गई. मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो हकीकत सामने आ गई. पुलिस ने पिता-पुत्र को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हकीकत सामने आई.

पुलिस को सूचना मिलने पर एएसपी अखिलेश भदौरिया, सीओ अभिषेक यादव व प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान भी घटना-स्थल पर पहुंच गए. फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गयी और हत्या के साक्ष्य जुटाए. लगभग दो घंटा बाद मृतक की शिनाख्त गांव फरीदपुर निवासी पीतम सिंह के बड़े बेटे दुष्यंत के रूप में हुई.