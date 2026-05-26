1-2 नहीं, बरसाए 50 चप्पल…प्रेमी संग भागने की फिराक में थी बहू, सास ने पकड़कर युवक कर दी धुनाई

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उत्तर प्रदेश से रिश्ता शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया. लेकिन उसका अंजाम भी गजब हुआ. एक महिला ने अपने प्रेमी संग भाग रही थी, तभी उसके पति ने उसे सड़क पर दबोच लिया. फिर क्या था महिला की सास ने उसके प्रेमी पर एक-दो नहीं, बल्कि पचासों चप्पलों की बारिश कर दी. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वीडियो.
कहां है पूरा मामला?
यह मामला जाखलौन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. कस्बे की रहने वाली एक महिला कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ चुपचाप घर छोड़कर भाग गई. जैसे ही इसकी जानकारी उसके पति को हुई, वह अपने परिवार के लोगों के साथ करीब 22 किलोमीटर तक महिला का पीछा करते हुए ललितपुर बस तक स्टैंड पहुंच गया. वहीं पर महिला और उसके प्रेमी को धर दबोच लिया गया, जिसके बाद महिला की सास ने गुस्से में प्रेमी की चप्पलों से पिटाई कर दी. दावा किया जा रहा है कि महिला की सास ने एक मिनट के भीतर युवक पर कई चप्पलें बरसाई.
इंटरनेट पर वीडियो वायरल
चश्मदीदों और ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में महिला की सास को अपने कथित प्रेमी को कॉलर पकड़कर बस से बाहर खींचते हुए दिखाया गया है. दोनों पक्षों के बीच तुरंत तीखी बहस छिड़ गई. इसके तुरंत बाद, सास ने अपनी चप्पल उतारी और सबके सामने उसके कथित प्रेमी को बार-बार पीटा. खबरों के अनुसार, उसने लगभग 140 सेकंड में उसे 51 बार मारा. बस स्टैंड पर भारी भीड़ जमा हो गई, जबकि कई लोग खड़े होकर यह सब देख रहे थे और अपने फोन पर वीडियो बना रहे थे. झगड़े के दौरान, महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी पर हो रहे हमले को रोकने की कोशिश की.
A major scene unfolded at a bus stand in Uttar Pradesh’s Lalitpur on Monday morning after a married woman was allegedly caught trying to flee with her lover.
The incident led to a long public fight involving the woman, her husband, her mother-in-law and the alleged lover.… pic.twitter.com/RLEPfIcLL0
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) May 26, 2026
नेटिजंस दे रहे प्रतिक्रियाएं
इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. एक यूजर ने कहा, वाह आजकल प्रेम भी गजब का है. एक ने कहा कि शानदार पिटाई कर दी सास ने.