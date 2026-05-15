UP: मुरादाबाद में 5 दिनों के अंदर महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म, सभी की नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर क्यों हैरान?

UP News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के टीएमयू अस्पताल में एक महिला ने 5 दिन में 4 बच्चों को जन्म दिया. ये सभी डिलीवरी बिना सिजेरियन ऑपरेशन के सामान्य तरीके से हुई. दरअसल, संभल जिले के ओबरी गांव की रहने वाली अमीना गर्भवती थीं. साढ़े छह से सात महीने की गर्भवती अमीना को 8 मई की शाम अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इसके बाद अगले दिन 9 मई को महिला ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका वजन करीब 710 ग्राम था. डॉक्टरों ने पहले ही अल्ट्रासाउंड में बता दिया था कि महिला के गर्भ में कुल 4 बच्चे हैं. लेकिन, डॉक्टर भी तब हैरान रह गए, जब पहला बच्चा सामान्य डिलीवरी से हुआ.

5 दिन बाद महिला को दोबारा हुई प्रसव पीड़ा

फिर डॉक्टरों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए बाकी बच्चों की डिलीवरी रोक दी और महिला का उपचार अपनी निगरानी में जारी रखा. पहले बच्चे की डिलीवरी के 5 दिन बाद महिला को दोबारा प्रसव पीड़ा हुई और इस बार उसने एक बेटे और दो बेटियों को जन्म दिया. इन तीनों बच्चों की डिलीवरी भी सामान्य तरीके से हुई.

डॉक्टरों का कहना है कि महिला के गर्भ में पल रहे चारों बच्चे अलग-अलग थैली में थे. परिवार हर 15 से 20 दिन में नियमित जांच और उपचार के लिए महिला को अस्पताल लाता था. डॉक्टरों की पूरी टीम लगातार महिला की देखभाल में जुटी रही, शायद इसी का नतीजा है कि महिला के चारों बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हो सकी.

दो बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत

फिलहाल सभी नवजात डॉक्टरों की निगरानी में हैं. इनमें से एक बच्चा पूरी तरह सामान्य है, जबकि दो बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत है. उन्होंने बताया कि सबसे पहले जन्मा बच्चा मां का दूध पी रहा है और उसकी हालत स्थिर है. इस अनोखी डिलीवरी में डॉ. शुभ्रा अग्रवाल, डॉ. पूर्ति, डॉ. रोली और डॉ. मोनिका समेत अन्य स्टाफ शामिल रहा. फिलहाल मां और सभी बच्चे इलाज के बाद सुरक्षित हैं.