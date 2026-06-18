UP: मुरादाबाद में पत्नी ने अवैध संबंध में उठाया ऐसा कदम; कंगाल हो गया पति! सवा साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा

UP News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मझोला थाना क्षेत्र में हाईडिल कॉलोनी में रहने वाली एक युवती अपनी 14 महीने की मासूम बेटी को पड़ोसियों के भरोसे छोड़, घर में रखे कैश, जेवरात और बच्ची की गुल्लक के पैसे लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई. पीड़ित पति अपनी गोद में बच्ची को लेकर न्याय के लिए एसएसपी दफ्तर के चक्कर काट रहा है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्विलांस टीम को एक्टिव कर तलाश शुरू कर दी है.

पीड़ित पति आकाश कश्यप ने बताया कि वह लाइनपार स्थित चरण सिंह चौक के पास एक किराये के मकान में रहता है. बीते 15 जून को उसकी पत्नी दीपा ने घर से निकलते वक्त पड़ोसियों से झूठ बोला कि वह अपना आधार कार्ड ठीक कराने जा रही है. वह अपनी 1 साल 2 महीने की मासूम बेटी दृष्टि को नीचे रहने वाले पड़ोसियों के पास यह कहकर छोड़ गई कि वह कुछ ही देर में वापस आ जाएगी, लेकिन उसके बाद वह कभी लौटकर नहीं आई.

UP: मुरादाबाद में डेढ़ साल की मासूम को छोड़ प्रेमी संग एक विवाहिता फरार हो गई. पति आकाश का दावा है कि दीपा के साथ उसने प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद एक बच्ची को जन्म दिया. वह दिल्ली में टेक्सी चलाने लगा इसी बीच दीपा के रिश्तेदार देविंद्र से नैना चार हो गए. मौका मिलते ही… pic.twitter.com/qWKFKQvY1H — Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) June 18, 2026

गुल्लक तोड़कर ले गई पैसे

आकाश का आरोप है कि उसकी पत्नी दीपा घर में रखे सभी कीमती जेवरात और नगदी ले जा चुकी है. दीपा अलमारी में रखे चार जोड़ी चांदी के पाजेब, उसके स्वर्गीय पिता की सोने की अंगूठी और माता के एक जोड़ी कुंडल चोरी कर ले गई. यही नहीं वह अपनी मासूम बेटी की वह गुल्लक भी तोड़कर ले गई, जिसमें पूरे परिवार ने तिनका-तिनका जोड़कर करीब 40 से 45 हजार रुपये जमा किए थे, ताकि बच्ची के भविष्य में काम आ सकें.

पत्नी के अचानक लापता होने के बाद उसने हर संभावित जगह, दोस्तों और रिश्तेदारी में उसकी तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. बाद में जब उसने अपने स्तर पर छानबीन की, तो पता चला कि दीपा का देवेंद्र सैनी नामक एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उसी के साथ फरार हुई है.

दीपा से मिलने आई थी अज्ञात महिला

आकाश का आरोप है कि दीपा के घर से निकलने से ठीक 15 मिनट पहले एक अज्ञात महिला भी उनसे मिलने आई थी, जिसके जाते ही दीपा भी पूरी प्लानिंग के साथ घर से निकल गई. फिलहाल थाना प्रभारी मझोला को इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही और त्वरित जांच के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.