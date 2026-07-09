Home > उत्तर प्रदेश > स्कूटी दिलाने के नाम पर शादीशुदा महिला से हड़पे लाखों, फिर प्राइवेट वीडियो के चंगुल में फंसाकर 3 साल तक की हैवानियत!

स्कूटी दिलाने के नाम पर शादीशुदा महिला से हड़पे लाखों, फिर प्राइवेट वीडियो के चंगुल में फंसाकर 3 साल तक की हैवानियत!

शादीशुदा युवती जॉब के दौरान एक स्कूटी खरीदने के लिए युवक से संपर्क में आई थी. दोस्ती के बहाने युवती को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी और प्राइवेट वीडियो बनाकर 3 साल तक गलत काम करता रहा. पीड़िता पर पति को छोड़ने का प्रैशर भी बनाया.

By: Kajal Jain | Published: July 9, 2026 1:16:38 PM IST

स्कूटी दिलाने के नाम पर शादीशुदा महिला से हड़पे लाखों, फिर प्राइवेट वीडियो के चंगुल में फंसाकर 3 साल तक की हैवानियत!
स्कूटी दिलाने के नाम पर शादीशुदा महिला से हड़पे लाखों, फिर प्राइवेट वीडियो के चंगुल में फंसाकर 3 साल तक की हैवानियत!


उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहकर नौकरी करने वाली उत्तराखंड की युवती के साथ एक घिनौनी साजिश करने का मामला सामने आया है. मामले में आरोपी युवक ने महिला के साथ दोस्ती की, फिर झांसे में लेकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी. बेहोशी की हालत में महिला के साथ शर्मनाक करतूत को अंजाम दिया और प्राइवेट वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. पीड़िता के बयान के मुताबिक, उत्पीड़न का सिलसिला पूरे 3 साल तक चला. ब्लैकमेल करके युवक ने 1.5 लाख रुपये भी हड़प लिए.

प्रताड़ना से परेशान युवती ने जब कानून का रुख किया तो पुलिस ने भी अपने कदम पीछे ले लिए, लेकिन आला अधिकारियों को घटना से अवगत कराने पर कार्रवाई हुई और मुख्य आरोपी को गिरफ्त में ले लिया. फिलहाल, पीड़िता और मुख्य आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

You Might Be Interested In

स्कूटी के बहाने हुई थी दोस्ती

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, युवती शादीशुदा है.उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली है. 2023 में स्कूटी खरीदने के लिए मयंक चौधरी नाम के युवक के संपर्क में आई, जिसने खुद को टू व्हीलर्स बेचने वाला कारोबारी बताया. विश्वास में लेकर युवती से 70 हजार रुपये ले लिए. लेकिन न स्कूटी मिली, न पैसे. युवती पर पति से रिश्ता तोड़कर उसके साथ रहने के लिए भी दबाव बनाया.

जब युवती ने अपनी जमा रकम के रकम वापस मांगने की बात कही तो प्राइवेट फोटो और वीडियो भेजने लगा. फिर एक दिन पैसे लौटाने के बहाने युवती को फ्लैट पर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक नशा मिलाकर युवती को पीने के लिए मजबूर किया. नशे की हालत में युवती से दरिंदगी की और डरा-धमकाकर 2 लाख रुपये ऐंठे. युवती को मुंह खोलने पर जान से मारने की तक धमकी दी.

कॉल रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा

युवक की प्रताड़ना से त्रस्त युवती ने पहले ही उसके कॉल्स रिकॉर्ड कर लिए थे जिसे लेकर वो स्थानीय पुलिस से मदद मांगने पहुंची लेकिन पुलिस ने पहले तो युवती की बात सुनने से इनकार कर दिया. आरोपी युवक के परिजनों ने युवती को धमकियां दी तो मामला डीआईजी के पास पहुंचा जिनके प्रयासों से युवती ने केस दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है परिजनों के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता और आरोपी से पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:- कॉलेज फ्रेंड ने चुपके से बनाई प्राइवेट वीडियो, फिर भाई ने झांसा देकर बनाया दरिंदगी का शिकार; चीखें सुन उबल पड़ी जनता!

Tags: crime newsscooty fraud caseUP Crime Newsuttrakhand crime newsWomen Assault Case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026

घर की तिजोरी में कितना सोना रखना है सुरक्षित? जान...

July 8, 2026

स्ट्रेस कम करने के लिए कैसी डाइट लें?

July 8, 2026

संजीव कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 8, 2026
स्कूटी दिलाने के नाम पर शादीशुदा महिला से हड़पे लाखों, फिर प्राइवेट वीडियो के चंगुल में फंसाकर 3 साल तक की हैवानियत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

स्कूटी दिलाने के नाम पर शादीशुदा महिला से हड़पे लाखों, फिर प्राइवेट वीडियो के चंगुल में फंसाकर 3 साल तक की हैवानियत!
स्कूटी दिलाने के नाम पर शादीशुदा महिला से हड़पे लाखों, फिर प्राइवेट वीडियो के चंगुल में फंसाकर 3 साल तक की हैवानियत!
स्कूटी दिलाने के नाम पर शादीशुदा महिला से हड़पे लाखों, फिर प्राइवेट वीडियो के चंगुल में फंसाकर 3 साल तक की हैवानियत!
स्कूटी दिलाने के नाम पर शादीशुदा महिला से हड़पे लाखों, फिर प्राइवेट वीडियो के चंगुल में फंसाकर 3 साल तक की हैवानियत!