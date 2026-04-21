smart meter protest: स्मार्ट मीटर पर बवाल, नाराज़ महिलाओं का हंगामा, बिजली घर घेरा

Smart meter protest: मुरादाबाद जिले के कुंदरकी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर की समस्याओं से परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में महिलाएं विद्युत केंद्र पहुंचीं और एसडीओ कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर हंगामा और नारेबाजी की. स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग जाम करने की कोशिश की, हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया.

कुंदरकी विद्युत केंद्र पर अचानक बढ़ा हंगामा

मंगलवार को कुंदरकी विद्युत केंद्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं स्मार्ट मीटर की समस्याओं को लेकर केंद्र पहुंच गईं. महिलाओं ने पहुंचते ही नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल गरमा गया. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने एसडीओ कार्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा किया. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और एसडीओ के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए मौके पर मौजूद बिजली कर्मी भी सहमे नजर आए.

स्मार्ट मीटर को लेकर गंभीर आरोप

प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाया कि उनके घरों में धोखे से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं. साथ ही पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड में बदलने का भी आरोप लगाया गया. महिलाओं का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली के बिलों में अचानक बढ़ोतरी हो गई है. कुछ महिलाओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद अक्सर बिना वजह बिजली सप्लाई रोक दी जाती है. उनका आरोप है कि पैसा जमा करने के बाद भी कई दिनों तक बिजली बहाल नहीं होती, जिससे उन्हें भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

अधिक भुगतान के बावजूद बनी समस्या

कई उपभोक्ताओं ने यह भी बताया कि आवश्यकता से अधिक पैसा जमा करने के बावजूद भी उनके घरों की बिजली सप्लाई बाधित रहती है. इस स्थिति ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया और वे प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए. प्रदर्शन बढ़ता देख बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को समझाया.प्रशासन द्वारा जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया. ग्राम काजीपुरा निवासी प्रीति, रेनू, राधा, मुन्नी, रूबी, मीणा, भूरी, अनीता, माया देवी समेत कई महिलाओं ने एसडीओ को प्रार्थना पत्र सौंपा. उन्होंने मांग की कि स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने सामान्य मीटर लगाए जाएं. एसडीओ अनिल सिंह ने बताया कि बड़ी संख्या में महिलाएं और कुछ पुरुष विद्युत केंद्र पर पहुंचे थे और स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं, जिनकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और विभागीय निर्देशानुसार जल्द समाधान किया जाएगा.