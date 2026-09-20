50 मीटर और 50 सेकंड…सफलता के बेहद करीब पहुंचकर गश खाकर गिर पड़ा शिवम, फिर जो हुआ…परिवार में मच गई चीख पुकार

Moradabad Shivam Yadav Death: उत्तर प्रदेश (UP News) के मुरादाबाद से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां होमगार्ड के लिए दौड़ लगा रहा शिवम 12वें राउंड में गश खाकर गिर पड़ा. जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया में लगे अधिकारियों के होश उड़ गए. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बताया जा रहा है कि शिवम काफी लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था. दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल नहीं होने के बाद अब होमगार्ड की तैयारी कर रहा था. वो हर दिन दौड़ की तैयारी करता था. सुबह होने से पहले ही उठ जाता था और प्रतिदिन दौड़ लगाता था.

पढ़ाई में भी शिवम बचपन से ही होनहार था. हर क्लास में बेहतर प्रदर्शन करता था. वर्ष 2016 में हाई स्कूल में उन्होंने 90 फीसदी अंक लाए. 2018 में बारहवीं में भी 90 फीसदी अंक हासिल किए. 2021 में कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया. उन्होंने बीएड भी किया था. शिवम लगातार सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे.

12वें राउंड में तोड़ दिया दम

दरोगा की भर्ती में शिवम को कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने होमगार्ड की तैयारी शुरू कर दी. सफलता के बेहद करीब पहुंच गए थे. लेकिन जीवन ने ही उसका साथ छोड़ दिया. उन्होंने दौड़ के 11 राउंड पूरे कर लिए थे. 12वां राउंड भी पूरा होने वाला था लेकिन वह गश खाकर गिर पड़े. बरेली बार में वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद यादव के दूसरे नंबर के बेटे शिवम यादव पढ़ाई में मेधावी थे.

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शिवम सरकारी नौकरी पाना चाहता था

शिवम का सपना सरकारी नौकरी पाने का था. लगातार अलग-अलग सरकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होता रहता था. रेलवे लोको पायलट की परीक्षा पास कर ली थी. जिसके बाद वो फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा था. दरोगा और सिपाही भर्ती में सफल नहीं हो सका. इस बीच होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख आ गई तो दौड़ की तैयारी में लग गया. हर दिन सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाने निकल जाता था. हर दिन दौड़ की प्रैक्टिस करता था. इसके साथ-साथ घर पर बच्चों को कोचिंग भी देता था. सबको उम्मीद थी कि शिवम की मेहनत इस बार जरूर रंग लाएगी. लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

50 मीटर दूर थी सफलता

नौवीं वाहिनी के मैदान में शुक्रवार को शिवम ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई. उन्हें 28 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ पूरी करनी थी. दौड़ के 11 राउंड पूरे कर चुके थे. अंतिम और 12वें राउंड में सिर्फ 50 मीटर की दूरी बाकी थी और उनके पास करीब 50 सेकेंड का समय था. सफलता केवल 50 मीटर की दूरी पर थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि हुई है.

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