Moradabad Robbery Case: प्रेमी से शादी करने के लिए बेटी ने पिता के साथ ही कर दिया कांड, रची ऐसी साजिश, बन सकती है फिल्म!

Moradabad Robbery News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में डकैती मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल, पीतल व्यापारी की बेटी ने ही प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने ही घर में 1.30 करोड़ रुपये की डकैती की साजिश रची थी. इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने नागफनी थाना क्षेत्र में हुई डकैती के मामले में व्यापारी की बेटी और उसके प्रेमी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

नागफनी थाना क्षेत्र के अकबर कंपाउंड इलाके में रहने वाले मशहूर पीतल व्यापारी और प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद इमरान के घर सोमवार (11 मई) की तड़के करीब 3:40 बजे डकैती की एक वारदात घटी. आठ हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बनाया और तमंचे की नोक पर 1.20 करोड़ रुपये कैश और 6 तोला सोना लूटकर फरार हो गए.

पूरे परिवार को एक कमरे में बनाया बंधक

बदमाशों ने व्यापारी के 23 साल के बेटे अरकान की कनपटी पर तमंचा सटा दिया. इसके बाद पूरे परिवार को एक कमरे में बंधक बना लिया गया. जान से मारने की धमकी देकर बदमाशों ने घर की अलमारियों में रखा 1.20 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कैश और सोने के जेवरात समेटे और पलक झपकते ही बाहर खड़ी दो कारों में सवार होकर रफूचक्कर हो गए.

पुलिस ने जब इस डकैती की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, तो जो सच सामने आया उसने न सिर्फ पुलिस के होश उड़ा दिए, बल्कि खुद व्यापारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई. व्यापारी मोहम्मद इमरान का घर पूरी तरह सुरक्षित था और मुख्य दरवाजों पर अत्याधुनिक ‘डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक’ लगे हुए थे.

किस चीज की वजह से पुलिस को हुआ शक?

पुलिस ने जांच में पाया कि बदमाशों ने न तो कोई ताला तोड़ा था, न ही खिड़की या दीवार फांदी थी. वह सीधे मुख्य दरवाजे से अंदर आए थे. एसएसपी सतपाल अंतिल को तुरंत शक हो गया कि यह किसी बाहरी गैंग का काम नहीं है, बल्कि ‘घर का भेदी’ ही इस पूरी डकैती का सूत्रधार है.

पुलिस ने जब घर के सदस्यों की गतिविधियों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से जांच आगे बढ़ाई, तो शक की सुई व्यापारी की 21 साल की बेटी अरीबा पर जाकर टिक गई. पुलिस ने अरीबा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने जो उगलना शुरू किया.

प्रेमी से शादी करना चाहती थी अरीबा

अरीबा ने बताया कि अमरोहा के रहने वाले अरशद वारसी (27) के साथ उसका पिछले 7-8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे और घर से दूर जाकर एक बेहद आलीशान, ऐश-ओ-आराम वाली ज़िंदगी बिताना चाहते थे. अरीबा सिर्फ 12वीं पास थी और घर पर रहती थी, जबकि अरशद मुरादाबाद के प्रसिद्ध आईएफटीएम (IFTM) यूनिवर्सिटी से बी-फार्मा की पढ़ाई कर रहा था.

उसने बताया कि अरशद एक बेहद साधारण परिवार से था, इसलिए उसके घरवाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे. ऐसे में अरीबा और अरशद ने तय कर लिया था कि वे परिवार की मर्जी के बिना शादी करेंगे और घर से दूर जाकर अपनी एक नई, लग्जरी दुनिया बसाएंगे. अब शानदार जिंदगी जीने और शादी करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी.

‘मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं’

अरीबा को मालूम था कि उसके पिता का पीतल और प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबार है और घर में हमेशा करोड़ों रुपये का कैश रखा रहता है. उसने अपने बॉयफ्रेंड अरशद से कहा- ‘मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं. घर में भारी-भरकम कैश रहता है. अगर हम वहां हाथ साफ कर लें, तो हमारी आगे की पूरी जिंदगी राजा-रानी की तरह कटेगी.’

इस पर अरशद के दिमाग में लालच आ गया. उसने अरीबा से कहा कि अगर वह अपने ही घर में मोटी रकम की चोरी या डकैती की सेटिंग करा दे, तो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी और वे ऐशो-आराम से रह सकेंगे. फिर अरीबा ने बड़ी ही चालाकी से करीब एक महीने पहले अपने घर के मेन गेट की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उसे अरशद को सौंप दिया.

अरशद ने डुप्लीकेट चाबी से मेन गेट का ताला खोला

11 मई की तड़के, तय प्लानिंग के मुताबिक, अरशद वारसी अपने बी-फार्मा कॉलेज के दोस्तों और अन्य बदमाशों (कुल 8 लोग) को लेकर दो कारों से अकबर कंपाउंड पहुंचा. अरशद ने डुप्लीकेट चाबी से मेन गेट का ताला खोला. इसके बाद, घर के अंदर मौजूद अरीबा ने जागकर अंदर लगे स्विच बोर्ड से बटन दबाया और अंदर के सारे ‘डिजिटल लॉक’ खोल दिए. बदमाशों के लिए रास्ता पूरी तरह साफ था. इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया.

एसएसपी सतपाल अंतिल ने गुरुवार को इस मामले का पर्दाफाश किया. पुलिस ने व्यापारी की बेटी अरीबा, उसके प्रेमी अरशद वारसी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से लूटे गए रुपयों में से 47 लाख 24 हजार रुपये कैश, वारदात में इस्तेमाल की गई दो कारें और कई अवैध हथियार बरामद हुए हैं. इस डकैती में शामिल गिरोह के बाकी आरोपियों और फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.